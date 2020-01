Euronews Hoy | Las noticias del viernes 10 de enero de 2020

Casi no quedan calificativos para hablar de los incendios forestales que afectan al sudeste de Australia . En estas últimas horas el viento ha provocado la fusión de dos grandes frentes, desatando una ola de fuego gigantesca.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.