"Hacemos un llamamiento a Irán para que cumpla plenamente con el tratado nuclear. Los ministros me han dado un fuerte mandato para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos con todas las partes, incluido Irán , para contribuir a la desescalada en la región, para apoyar el diálogo político, y promover soluciones políticas regionales", ha dicho Borrell.

