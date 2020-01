Después de que se anulara el resultado de los comicios de septiembre, a los que no se pudo presentar un candidato de la oposición que denunció haber sido envenenado, la autoproclamada república separatista repetirá el 22 de marzo las elecciones presidenciales.

