Incertidumbre en Libia tras el portazo del mariscal Jalifa Hafter a las negociaciones de paz que tuvieron lugar el lunes de Moscú impulsadas por Rusia y Turquía. El jefe del Ejército Nacional Libio abandonó el lunes la capital rusa sin firmar el acuerdo de alto el fuego permanente con el jefe del Gobierno Nacional libio, Fayez al Serraj, quien sí rubricó el documento. Hafter, que no se llegó a reunir con al Serrja, valoró el texto positivamente, pero no fue más allá.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.