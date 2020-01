Human Rights Watch destaca también el papel de la Unión Europea en el Mediterráneo, donde además de no organizar operaciones de rescate de los migrantes, algunos países han perseguido y demonizado a las pocas ONG que se ocupan de ello de forma voluntaria.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.