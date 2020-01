Además entre ellos sobresale también, Ken Starr, el abogado independiente que investigó al presidente Bill Clinton. Su labor ayudó a poner en marcha el juicio político contra el ex presidente estadounidense, el último caso que ha habido de este tipo antes del de Donald Trump.

Mientras los equipos de defensa del mandatario trabajan a destajo. Siguen llegando pruebas y el equipo estrella del presidente prepara sus argumentos para la apertura. Dentro del plantel de lujo destaca el ex profesor de derecho de Harvard, Alan Dershowitz, que viene de la élite del derecho Constitucional.

