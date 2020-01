Chile cumple 3 meses del inicio del fuerte estallido social que vive el país. Pero en la calle siguen aunque con menos asistencia las manifestaciones y los cañones de agua disparando ráfagas de un lado a otro. Todo a pesar de la última medida que ha anunciado esta semana el Gobierno y que supondría una importante subida de las pensiones.

"No sé porqué el Gobierno no da respuesta, y en realidad por eso seguimos aquí después de tantos días, ya se cumplen 3 meses, el Gobierno no da ninguna respuesta, y en el fondo nunca vamos a poder avanzar como país si la gente se muere en la sala de espera, si nuestros abuelos se matan porque no les alcanza para vivir, nunca vamos a surgir así, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que avanzar como país", destaca una de las manifestantes.

En estos 3 meses las protestas han dejado ya 29 muertes y más de 3600 lesionados, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre ellos, una treintena ha perdido el ojo. El presidente es el peor valorado de la democracia con un 6%, mientras que la valoración de la policía ha caído un 40% según el Centro de Estudios Públicos