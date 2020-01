"Ha habido un allanamiento y el principio de un incendio, explica Franck Gonnet, gerente de La Rotonde. ¿Que si está relacionado con el presidente de la República? Pues seguramente, aunque no vamos a acusar sin pruebas, pero es casi seguro."

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.