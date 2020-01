Cinco años sin Alberto Nisman

Durante la marcha se han escuchado fuertes críticas contra el Gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Nisman tenía que presentarse en el Congreso para explicar la denuncia que había puesto contra la entonces presidenta. Consideraba que Fernández de Kirchner había encubierto a Irán por un ataque contra la Asociación Mutual Israelí Argentina en el que murieron 85 personas a cambio de un acuerdo comercial. La investigacion todavía no ha determinado si se suicidó o fue asesinado.

Se cumplen cinco años de un crimen que estremeció a Argentina y que todavía no se ha resuelto. Miles de personas han participado en una manifestacióneste sábado en Buenos Aires para pedir que esclareca qué le ocurrió a Alberto Nisman. El fiscal fue hallado muerto en su casa el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.