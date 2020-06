La montaña rusa de la hidroxicloroquina continúa su accidentado camino. Los dos estudios científicos en los que se ha basado la Organización Mundial de la Salud para suspender los ensayos clínicos con este medicamento antipalúdico como tratamiento contra el COVID-19 utilizaron una base de datos que al parecer presenta serios defectos de forma y contenido.

Tanto la revista The Lancet como el New England Journal of Medicine han tenido que emitir una "espresión de dudas sustantivas" sobre sendos estudios que determinaban que el tratamiento con hidroxicloroquina no sólo no era beneficioso sino que provocaba un alto índice de mortalidad y problemas cardiacos.

Aunque la "expression of concern" no es tan radical como la retirada del artículo, este nuevo giro arroja más dudas en el avispero del debate sobre el uso de la hidroxicloroquina.

The Lancet quiere "alertar a los lectores sobre el hecho de que se han planteado serias cuestiones científicas" sobre el estudio, dice la revista.

La advertencia se emitió el martes por la noche en forma de "expresión de dudas", una declaración formal utilizada por las revistas científicas para significar que un estudio es potencialmente problemático, si bien una "expresión de preocupación" no es tan radical como una retractación absoluta.

El estudio en cuestión llega a la conclusión de que la hidroxicloroquina no es beneficiosa para los pacientes hospitalizados de Covid-19 e incluso puede ser perjudicial.

El estudio ha tenido un impacto y repercusiones mundiales dramáticas, entre ellas el hecho de haber presionado a la OMS (Organización Mundial de la Salud) para que suspendiera los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina contra el Covid-19. Del mismo modo, Francia decidió prohibir este tratamiento.

¿Una base de datos con poca base?

Publicado el 22 de mayo en The Lancet, el estudio se basa en los datos de 96.000 pacientes hospitalizados entre diciembre y abril en 671 hospitales, y compara la condición de los que recibieron el tratamiento con la de los pacientes que no lo recibieron.

Por su parte el New England Journal of Medicine también publicó el martes una "expresión de preocupación" sobre su propio estudio publicado el 1 de mayo y que sugería que los medicamentos para la presión sanguínea no elevaban el riesgo de muerte de las personas con COVID-19. Habían utilizado la misma base de datos.

Ahora todas las miradas están puestas en la empresa de Chicago Surgisphere Corp. que creó esta gigantesca base de datos.

Los dos estudios fueron dirigidos por el doctor Mandeep Mehra del Hospital Brigham y Women's de Boston, y entre los autores se encuentra Desai Sapan, fundador de Surgisphere.

Los expertos explican que ambos estudios se volvieron muy influyentes en la comunidad científica por el tamaño de la muestra.

Sin embargo los expertos han mirado la base de datos con lupa y han encontrado importantes problemas.

Un estudio demasiado influyente

En una carta abierta publicada el 28 de mayo, docenas de científicos de todo el mundo subrayaron que el escrutinio del estudio de Lancet plantea "preocupaciones tanto metodológicas como de integridad de los datos".

Enumeran una larga lista de cuestiones problemáticas, desde las incoherencias en las dosis administradas en algunos países hasta las cuestiones éticas relativas a la recopilación de información y la negativa de los autores a dar acceso a los datos en bruto.

En su publicación del martes, The Lancet recuerda que "han solicitado una auditoría independiente sobre la procedencia y la validez de los datos ha sido solicitada por autores que no sean de Surgisphere y está en marcha, con resultados que se esperan en breve".

"No es suficiente, necesitamos una verdadera evaluación independiente", reaccionó en Twitter el investigador James Watson, uno de los iniciadores de la carta abierta.

"Hay dudas sobre la integridad del estudio de Lancet. En retrospectiva, parece que los responsables de la formulación de políticas han confiado demasiado en este documento", comentó el profesor Stephen Evans de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Antes de la controversia sobre este estudio, otros estudios de menor escala habían llegado a la misma conclusión que éste, sin que su metodología fuera criticada.

Y estalló el #LancetGate

El estudio de Lancet también ha sido atacado virulentamente por los defensores de la hidroxicloroquina, a menudo con la etiqueta #LancetGate en las redes sociales.

El más importante de ellos es el investigador francés Didier Raoult, que fue uno de los primeros en defender el tratamiento con hidroxicloroquina y antibiótico para el COVID-19.

"El castillo de naipes se está derrumbando", tuiteó el miércoles sobre la nota de The Lancet, después de llamar al estudio "defectuoso" y afirmar que fue realizado por "pies niquelados".

Este fármaco ha sido objeto de controversia desde que el Presidente Donald Trump la promovió repetidamente e incluso la tomó él mismo sin pruebas claras de que sea seguro o eficaz para prevenir o tratar la infección por coronavirus.

Para muchos, especialmente en Francia donde se ha generado un acalorado debate, detrás de los esfuerzos por desechar la cloroquina como tratamiento estarían los intereses de la industria farmacéutica, que no querría que se extienda un tratamiento barato y disponible inmediatamente.

La hidroxicloroquina está a menudo en el centro de algunas de las teorías conspirativas que circulan por las redes.

¿Hidroxicloroquina si o no? Una división casi geopolítica

Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron llegó a visitar al profesor Raoult personalmente, y otros países, como Italia, Egipto, Túnez, Colombia, Chile, El Salvador, Cabo Verde, Albania y Bosnia y Herzegovina, han suspendido la prescripción de HCQ a los pacientes de Covid-19. Sin embargo, en Italia todavía es posible administrarlo en ensayos clínicos.

Por su parte, Hungría ya no utiliza la molécula "para nuevos pacientes", mientras que continúa el tratamiento de "los que ya habían empezado a tomarla", según un portavoz del gobierno.

Algunos países ya habían dejado de recetar HCQ a los pacientes de Covid-19 antes del estudio. Suecia, que lo utilizaba en el hospital para tratar formas graves de la enfermedad, lo dejó a finales de abril después de que la Agencia Europea de Medicamentos recomendara que se utilizara sólo en ensayos clínicos.

El Gobierno de Alemania también considera que "los estudios actuales no permiten el tratamiento rutinario de los pacientes con Covid-19 con cloroquina o hidroxicloroquina en la actualidad, fuera de los ensayos clínicos".

Muchos países, por el contrario, elogian la eficacia de la hidroxicloroquina y no desean prescindir de ella.

Es el caso del Brasil, Argelia, Marruecos, Turquía, Jordania, Tailandia, Rumania, Portugal, Kenya, el Senegal, el Chad y el Congo-Brazzaville.

Rusia, Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes Unidos tampoco han suspendido su uso por el momento. En el Irán, los mensajes recientes publicados en las redes sociales por los pacientes muestran que la molécula sigue prescribiéndose allí.

La India y Venezuela siguen utilizando la hidroxicloroquina con fines profilácticos (preventivos). Las autoridades sanitarias de la India afirman haber detectado "ningún efecto secundario importante".

Por su parte, Cuba sigue utilizando el HCQ, pero revisará sus protocolos para introducir precauciones adicionales.

En los Estados Unidos, la hidroxicloroquina sólo puede administrarse en principio a los pacientes de Covid-19 que se encuentran en el hospital, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) advirtió ya en abril sobre el riesgo de arritmia cardíaca. El Presidente Donald Trump, un firme partidario de la molécula, aseguró que la estaba tomando diariamente como medida preventiva, antes de anunciar poco después de la publicación del estudio de Lancet que había dejado de tomarla.

Sin embargo, la Casa Blanca anunció el domingo que dos millones de dosis de hidroxicloroquina serían enviadas a Brasil para combatir el cornavirus.

En China, la cuna de la pandemia, el HCQ se sigue utilizando sólo en ensayos clínicos, pero su eficacia, considerada prometedora a principios de febrero por la Universidad de Wuhan, está siendo cuestionada por un renombrado hospital de Shanghai.