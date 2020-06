Aparece un oso muerto por balas en los Pirineos franceses

View this post on Instagram

⚠⚠⚠Ours tué par balle. Triste nouvelle : Élisabeth borne annonce ce soir "qu'un ours a été découvert aujourd’hui en Ariège, abattu par balles. L’ours est une espèce protégée, cet acte est illégal et profondément condamnable. La préfète s’est rendue sur place. L’Etat va porter plainte." Plus d'informations prochainement. Merci à toutes et tous d'en faire le relais🙏 nous comptons sur votre soutien et vos commentaires modérés. ✊On ne lâche rien, sauf des ours dans les Pyrénées ! 🐻🐻🐻 #paysdelours #oursbrun #ours #oursdespyrenees #braconnage #plainte #ferus @ferusassociation #ariege #reintroduction #lespyreneesaveclours #onnelacherien