Los fuertes combates entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno Karabaj siguen intensificándose. La histórica disputa territorial estalló de nuevo. Ambas partes se acusan mutuamente. Las víctimas mortales se cuentan por centenares.

El año pasado ambos países acordaron tomar "medidas concretas para preparar a su población para la paz". Sin embargo, ahora nos encontramos con el mayor período de violencia en la región en treinta años. Y esta vez, la participación de otros países aumenta el peligro de un conflicto regional.

¿Qué van a hacer ambos países? ¿Hasta dónde van a llegar los combates, cuanto durarán y qué costo tendrán? Y mientras la comunidad internacional pide reiteradamente un alto el fuego ¿Qué haría falta para llegar a la paz ? ¿Es posible a estas alturas?

Euronews ha invitado a ambos líderes a este programa especial que pueden ver en este vídeo. Ambos aceptaron explicar sus estrategias individualmente y ser entrevistados, tanto el primer ministro de Armenia como el Presidente de Azerbaiyán.

Ilham Aliev: "Nos atacó el ejército armenio"

- Rosi Wright, Euronews: Ha habido una fuerte y repetida presión internacional para lograr un alto el fuego y reducir tensiones. La lucha continúa, eso cuando no se intensifica. ¿Cuál es ahora su objetivo en el conflicto?

- Ilham Aliev, presidente de Azerbaiyán: El alto el fuego no se puede lograr de forma unilateral. Debe ser una decisión de ambas partes. Y también debe aplicarse sobre el terreno.

Como saben, Armenia nos atacó el 27 de septiembre; atacó nuestras posiciones militares y dañó nuestra infraestructura, atacó a civiles. Hasta ahora, tenemos casi 30 civiles muertos como resultado del ataque armenio que incluía misiles balísticos y bombas de racimo.

Resultó que nuestro contraataque tuvo éxito. Hemos logrado liberar parte de los territorios ocupados y nuestro principal objetivo es la restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán.

Armenia debe darnos un calendario con la retirada de sus tropas de los territorios ocupados. Y ese calendario debe ser aprobado por los copresidentes del Grupo de Minsk, los países que son mediadores, y después de eso, creo que nuestros esfuerzos deben dedicarse a conseguir el alto el fuego.

Euronews: Los países a los que hace referencia han pedido reiteradamente el alto el fuego. ¿Por qué no se hace ahora mismo? ¿Por qué no presiona para que eso suceda de inmediato?

I.A.: Porque hemos sido objeto de ataques durante, muchas veces. Durante los últimos tres meses ha habido tres ataques contra Azerbaiyán. Uno en julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, lejos de la región de Nagorno Karabaj, y el objetivo de Armenia era ocupar nuevos territorios de Azerbaiyán, cosa que no lograron hacer.

Nuestro ejército los derrotó. Después, el 23 de agosto, enviaron un grupo de saboteadores para cometer actos de terrorismo contra nuestros civiles y personal militar. Eso también fue un completo fracaso para ellos porque el jefe del grupo de sabotaje fue detenido. Y dió pruebas de exactamente lo que le estoy diciendo. Y a finales de septiembre, lanzaron un ataque masivo contra nuestros pueblos y ciudades.

Les puedo decir que hasta hoy tenemos casi novecientas casas totalmente demolidas o dañadas y muchas bajas y heridos entre la población civil. Y ahora, después de esto Armenia, está sufriendo una derrota muy amarga. Están pidiendo un alto el fuego. Ellos mismos fueron quienes lo violaron.

Ignoran las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen la retirada total, completa, inmediata e incondicional de las tropas armenias. Quieren mantener el statu quo sin cambios. Y los copresidentes del Grupo de Minsk - Estados Unidos, Rusia y Francia - sus presidentes, declararon muchas veces que el statu quo es inaceptable.

Armenia lo ignoró. Pero ahora, Azerbaiyán mismo está cambiando el statu quo y creo que será un paso importante hacia una resolución más rápida del conflicto.

- Euronews, señor presidente, en este conflicto han muerto civiles a ambos lados. ¿Cómo encaja esto con sus objetivos?

- I.A.: Por supuesto que lamentamos que se esté matando a civiles. Y, por supuesto, no era ese el propósito.

No hemos sido el origen de este ataque. Se vió en la mañana del 27 de septiembre lo que hicieron: atacaron nuestras ciudades y pueblos y tuvimos que responder. Pero nuestra respuesta, principalmente, es y principalmente está enfocada a sus posiciones militares, a sus tanques y cañones.

Y lo que estamos haciendo en el campo de batalla está a la vista en Internet.

Nuestros drones y otros equipos atacaron solo objetivos militares en los territorios ocupados. Desgraciadamente, Armenia está utilizando a civiles para tener más gente sobre el terreno porque la situación demográfica es muy mala y tenemos un video de civiles justo al lado de las armas y, por supuesto ...

- Euronews: Armenia podría decir, lamento intervenir señor Presidente, que han muerto civiles en esta lucha y discutirían exactamente por qué fue el 27 de septiembre cuando estalló nuevamente esta violencia. Permítame citarle una promesa que hizo su ministro de Exteriores el año pasado cuando dijo que era necesario tomar medidas concretas para preparar a ambos pueblos para la paz. Lo que estamos viendo en estos momentos es justamente lo contrario. ¿Qué hace para tratar de limitar el sufrimiento de los civiles?

- I.A.: Mire, no somos responsables de esta situación. Como le dije, fuimos objeto de un ataque del ejército armenio, que está desplegado en los territorios ocupados de Azerbaiyán. Aparte de eso, el actual régimen armenio hizo todo lo posible para destruir el proceso de negociación.

Hace exactamente un año, el Primer Ministro armenio, en una manifestación en la zona ocupada de Azerbaiyán hizo una declaración de que Karabaj es armenia. Y esa declaración en realidad destruyó el proceso de negociación porque los principios que están sobre la mesa y que son la base para el acuerdo, exigen la devolución de los territorios ocupados a Azerbaiyán.

Y cuando el primer ministro armenio dice que no hay un solo centímetro de tierra que devolver a Azerbaiyán, cuando dice que Karabaj, es Armenia, cuando organizaron el asentamiento ilegal de extranjeros en los territorios ocupados, todo eso es una brutal violación de la Convención de Ginebra, destruyen el proceso de negociación.

Después, para hacernos responsables de todo ello, nos atacan tres veces: julio, agosto y septiembre. Y cuando los derrotamos en el campo de batalla, llaman a todos lados, les suplican a todos para que detengan a Azerbaiyán.

Queremos parar, pero queremos que cese la ocupación. Por tanto, el mensaje principal debería dirigirse a Armenia. No estamos en tierra armenia. Estamos en nuestra tierra. Nuestra tierra desde hace 27 años.

- Euronews: Armenia diría que Turquía está ejerciendo una influencia bastante fuerte aquí, incluido el suministro de ayuda militar. ¿Hasta qué punto Turquía está acelerando y empujando su país y sus acciones en este conflicto?

- I.A.: Esta es una información absolutamente falsa. Turquía para nosotros es un sólido aliado, socio y país hermano. Y, por supuesto, sus declaraciones expresaron su posición y le estamos muy agradecidos al gobierno turco, al presidente turco y al pueblo turco por este apoyo. Pero Turquía no está involucrada de ninguna otra manera en este conflicto.

Armenia lleva estas noticias falsas a los medios de comunicación, quiere disminuir la capacidad del ejército de Azarbaiyán. Sí, la compra de material; le compramos armas a Turquía, pero no solo a Turquía, nuestro principal suministrador de armas no es Turquía, y probablemente todo el mundo lo sepa. Por lo tanto, el hecho de que compremos equipos turcos modernos, incluidos los aviones no tripulados de combate, no debería ser un problema para nadie porque Armenia obtiene las armas gratis. Nosotros pagamos por ellas y Armenia las tiene gratis.

- Euronews: Seguimos hablando de armas y seguimos hablando de combates. ¿La diplomacia sigue siendo una posibilidad? ¿Se sentará a hablar con el primer ministro de Armenia para encontrar una salida a este conflicto?

- I.A.: Puedo decirle que durante mi mandato como presidente, he tenido quizás decenas de conversaciones con dos expresidentes armenios y con el actual primer ministro.

Y durante todos esos debates hicimos un progreso sustancial en la mesa de negociaciónes. Elaboramos los principios que hoy son la base para la solución del conflicto. Y fuimos constructivos. Las negociaciones se llevan a cabo desde 1992. ¿Se imagina que durante casi 30 años hemos vivido con esperanza? Los mediadores nos decían que debíamos esperar un poco, que habría un enfoque más constructivo del lado armenio.

Pero cuando este primer ministro llegó al poder, como resultado del golpe de Estado de hace dos años, destruyó por completo el proceso de negociación.

Y tuve muchas reuniones con él, muchas veces, pero estas reuniones resultaron absolutamente absurdas. Me dijo que no iban a devolver los territorios. Me dijo que Nagorno Karabaj, debe estar integrado en Armenia. Y esa demanda es absolutamente inaceptable para mí y también inaceptable para los mediadores.

El gobierno armenio debería cambiar su posición, debería abstenerse de una posición maximalista, debería dejar de decir que Karabaj es Armenia porque esto no es verdad y eso está destruyendo el proceso de negociación.

Y por supuesto, vamos a volver a las negociaciones. Por cierto, nuestro ministro de Asuntos Exteriores va a estar en Ginebra reunido con los embajadores del Grupo de Minsk. Y hasta donde yo sé, se suponía que el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia iría allí a principios de mes, pero lo ignoró. No está allí. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores si que está ahí. Eso demuestra quién quiere negociaciones y quién lanza acusaciones contra Azerbaiyán.

Nikol Pashinián: "Debe reconocerse la independencia de Nagorno Karabaj"

- Rosie Wright, Euronews: Primer ministro, la ONU, el grupo de Minsk, la UE, todos, han pedido un alto el fuego inmediato, pero la guerra continúa. ¿Puede explicarnos qué pretende conseguir aquí?

- Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia: Como ve, lo más importante es que nosotros le dimos la bienvenida a la comunidad internacional y que los copartícipes del Grupo de Minsk de la OSCE están informados de lo que ha estado pasando.

Damos la bienvenida a las declaraciones del Grupo de Minsk, de la OSCE: el copresidente, los países, los presidentes y los ministros de asuntos exteriores.

Turquía ha declarado que Azerbaiyán no debe frenar las hostilidades. Y Azerbaiyán se ha mantenido esencialmente dentro de las pautas que le dio Turquía. Y la declaración de hoy del Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores confirma esta situación.

Tenga en cuenta que hay grupos terroristas que luchan del lado azerbaiyano, que están involucrados en las hostilidades, que son reclutados y transportados a la zona de conflicto por Turquía. Y el hecho es que los armenios de Nagorno Karabaj, en el mismo momento en que les hablo, estan amenazados de muerte, porque todas sus ciudades y pueblos están bajo el constante bombardeo de cohetes y misiles, incluida la capital Stepanakert.

Creo que la comunidad internacional en esta situación debería actuar con decisión ahora y reconocer la independencia de Karabaj.

- Euronews: El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha dicho que sus fuerzas están bombardeando algunas de sus ciudades, debemos tener claro que hay bajas civiles en ambos lados, me gustaría saber, ¿usted está buscando la paz?

- N.P.: Por supuesto, el ejército de Nagorno Karabaj ha hecho ataques y el ministro de Defensa de Nagorno Karabaj, explicó claramente que los ataques tenían que hacerse porque no tenía otra posibilidad. Era la única forma de detener los ataques con cohetes azerbaiyanos y los ataques con misiles contra las ciudades y pueblos de Nagorno Karabaj y contra la población civil.

- Euronews: No hay consenso sobre quién es el responsable de la violencia que se reinició el 27 de septiembre. Usted hizo una declaración el año pasado, su ministro de Exteriores, sobre que iba a preparar a la población para la paz. Eso no es lo que estamos viendo. Me gustaría saber hasta qué punto se siente usted envalentonado para actuar como lo hace, quizá porque tal vez se sienta apoyado por Rusia. ¿Hasta qué punto eso condiciona algunas de sus acciones y decisiones?

- N.P.: La paz, como siempre, ha sido nuestro principal objetivo y la meta final. Desde el mismo día en que fui elegido primer ministro, dije que teníamos que esforzarnos en encontrar una solución que fuera aceptable para el pueblo de Armenia, para el pueblo de Nagorno Karabaj y el pueblo de Azerbaiyán.

Y soy el primer líder que participa en las negociaciones que oficialmente declara que cualquier solución debe ser aceptable también para el pueblo del otro lado. Todo el problema es que Azerbaiyán no acepta ni ha aceptado oficialmente este enfoque.

Para ellos, la única solución es la limpieza étnica de Nagorno Karabaj, que una vez limpia por completo de armenios, quedaría bajo el control absoluto de Azerbaiyán. Ésta es una amenaza de genocidio.

Hoy, los terroristas internacionales están dedicados a hacer posible este genocidio. Han sido reclutados y llevados a la región por Turquía. Están luchando del lado de Azerbaiyán. Y este hecho ya ha sido reconocido por varios países de la región y varios países europeos.

Por lo tanto, quiero resaltar que si queremos detener la catástrofe humanitaria, si queremos detener este conflicto que cada vez es mayor, la comunidad internacional debe mostrarse firme y reconocer la independencia de Nagorno Karabaj.

- Euronews: La comunidad internacional también está pendiente de sus acciones, y debemos subrayar que hay víctimas civiles en ambos lados, gente que ha muerto en Azerbaiyán como resultado de acciones que usted ha supervisado, ¿qué medidas está tomando en este conflicto para tratar de limitar el sufrimiento de la población atrapada en esta violencia?

- N.P.: Volviendo a su pregunta anterior, es muy importante dejar las cosas claras: pregunte quién desencadenó este ataque. Y creo que en los medios internacionales y dentro de la comunidad internacional hay suficiente información como para saber que Armenia y Karabaj no podían haber empezado esta guerra por la simple razón de que no tenemos nada que hacer militarmente aquí. La tarea que tenemos es política.

Azerbaiyán en los últimos 15 años y en los últimos 15 días antes de esta guerra, permítame terminar; y en los 15 días anteriores a la guerra y estoy respondiendo a su pregunta, si me da un minuto, por favor; en los 15 años anteriores a la guerra, los 15 meses, 15 semanas, 15 días y 15 horas antes de la guerra, es Azerbaiyán el país que ha amenazado constantemente con resolver este problema por medios militares.

Esto no es ningún secreto. Analicemos públicamente las declaraciones de Azerbaiyán y Turquía. Analicemos públicamente por qué llevaron a terroristas a Azerbaiyán al frente de combate.

¿Qué otro propósito puede tener el reclutamiento de terroristas por un país y su traslado a otro? Si ese país no está planeando una agresión militar, ¿por qué Azerbaiyán habría estado de acuerdo con la llegada de terroristas a su territorio? Pensamos que hoy lo más importante es detener la violencia. Y para ello, Azerbaiyán tiene que detener sus ataques. Y, por supuesto debe haber paz en la región. Y la mejor herramienta para ello, en nuestra opinión, es el reconocimiento de la independencia de Karabaj por la comunidad internacional.

- Euronews: Primer ministro, lamento interrumpirle, ¿está dispuesto a detener el ataque

- N.P.: Sí, por supuesto. Pero eso no significa que esperemos y después permitamos que vengan aquí y cometan un genocidio contra nuestro pueblo. No hemos atacado a nadie. Nuestras acciones y las acciones de Karabaj son solo en defensa propia. Ni hemos tenido ni tenemos el propósito de matar a nadie. Nuestro único propósito es proteger al pueblo armenio de otro genocidio. Nuestro propósito es la autodefensa.

- Euronews: ¿Cuál sería una resolución aceptable para usted? ¿Existe una forma diferente de encontrar una solución a este conflicto que no implique violencia?

- N.P.: Nuestra posición ha sido y sigue siendo que el problema de Karabaj no se puede resolver mediante la violencia. No se puede lograr ninguna solución mediante la violencia. Pero la política de Azerbaiyán ha sido aplicar un plan para resolver violentamente el problema de Karabaj.

Armenia siempre ha estado dispuesta a un acuerdo. Azerbaiyán es el país que no quiere de ninguna manera compromiso alguno. No quieren acuerdos. Su única solución es que los armenios de Karabaj, que siempre han sido más del 80 por ciento de la población de Karabaj, deben ser expulsados y van a llegar a Karabaj a través de una limpieza étnica para que ese área quede libre de armenios, que sea una zona sin población armenia.

Un pueblo no puede abandonar su país de origen desde hace miles de años pura y simplemente porque Azerbaiyán exija que lo hagan, así que tienen que defenderse y tienen ese derecho a la legítima defensa. El único objetivo de Nagorno Karabaj es la autodefensa.

