¿Qué papel jugarán las comunidades latinas y afroamericanas en las elecciones presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump?

Olivier Richomme, profesor de civilización americana en la Universidad Lumière de Lyon y especialista en cuestiones de raza, identidad y política en los Estados Unidos, arroja luz sobre estas cuestiones para Euronews, abordando también el tema de la participación de estas comunidades en un escrutinio perturbado por la pandemia de la COVID-19.

Euronews: En lo que respecta a los votos de los latinos y los afroamericanos, ¿debemos hablar de un bloque monolítico o, por el contrario, existe una verdadera diversidad política en el seno de estas comunidades?

Olivier Richomme: Si su pregunta se refiere a un análisis detallado de las comunidades y de las diferentes posiciones, hay en efecto una cierta diversidad. Hay una cierta diversidad dentro de la comunidad afroamericana: hay conservadores, o en cuestiones sobre el porte de armas o sobre la homosexualidad. Pero la realidad es que el 90% de los afroamericanos votan por el Partido Demócrata. Y así ha sido desde casi los años 1960; son parte de la coalición demócrata. No quiero dar la impresión de que esta comunidad sería monolítica; hay diferencias, pero desde el punto de vista electoral, no tienen otra alternativa que recurrir al Partido Demócrata. Esto es problemático porque el Partido Demócrata lo sabe y a veces tiende a descuidar estas comunidades porque sabe que, en cualquier caso, el Partido Republicano no es realmente una opción para ellas. Así que la participación sigue siendo la clave, estamos tratando de motivar a los afroamericanos para que se muevan.

Vimos que Hillary Clinton, por ejemplo, no había logrado convencer a los afroamericanos para que la apoyaran en un tan gran número como Barack Obama. Y cuando las elecciones no son un gran problema, como en 2016, puede marcar la diferencia.

En lo que respecta a los latinos, el 70% de ellos votan por el Partido Demócrata. Por lo tanto, no podemos hablar de un voto monolítico, pero todavía tenemos una tendencia muy fuerte. Podemos ver que el factor étnico-racial es uno de los factores que sobredetermina la forma en que los votantes votan. No lo tienes si tomas género, si tomas educación, si tomas religión.... Prácticamente no tienes otros factores que te den números como ese. 90%, 70%, es enorme. Una de las razones por las que los latinos son 70/30 y no 90% como los afroamericanos es por el tema religioso.

De hecho, tienes algunos católicos muy fervientes, evangélicos muy fervientes que son latinos, que no necesariamente aprecian la retórica de Donald Trump sobre la comunidad latina, pero que están dispuestos a dejar eso un poco de lado porque la libertad religiosa, la libertad de elegir la escuela, el contenido del curso, etc., es más importante debido a la preponderancia de su elección. Eso crea un techo, esos números no bajan entre los latinos.

Euronews: ¿Qué pasa con la cuestión cubana?

O. R.: Por supuesto, hay varias cosas que entran en juego. Los afroamericanos tienen la misma tasa de participación que los blancos, por lo que su voto tiene un impacto mucho mayor. Los latinos votan menos que los blancos y los afroamericanos. Así que aunque superan en número a los afroamericanos, porque no votan tanto, su voto no tiene el mismo impacto. También se distribuyen de forma diferente en todo el país. Los latinos están distribuidos en ciertos estados más o menos claves, como California, que es firmemente demócrata, o Texas, donde los demócratas tienen pocas posibilidades de derribar a corto plazo.

Florida, por otro lado, es uno de los estados más importantes donde hay una comunidad latina; tiene muchos de descendencia cubana. En ese estado, un tercio de los latinos son cubanos, un tercio son mexicanos y el último tercio son de otro origen.

En esta foto de agosto de 2020, un miembro del personal de un centro de votación observa una urna. AP Photo/Lynne Sladky

Sin embargo, la cuestión cubana era mucho más importante antes. Entre este tercio de cubanos, la generación más vieja está mucho más interesada en la cuestión cubana que la nueva generación, que está mucho más abierta al Partido Demócrata. Es la vieja generación, la que está en el poder localmente, la que ha logrado que los miembros del Congreso sean elegidos. Es mucho más activa en el embargo y continúa la dinámica de la Guerra Fría.

Pero podemos ver que hay una evolución, y es por eso que Obama fue capaz de renovar las relaciones diplomáticas con Cuba. Podemos ver que podemos empezar a hablar de este tipo de cosas sin tener demasiado impacto en Florida. Hasta ahora, como Florida es uno de los estados clave para las elecciones presidenciales, no querín alienar al electorado cubano y dejar de lado el tema cubano. Ahora, la cuestión puede plantearse porque existe esta evolución demográfica y electoral.

Euronews: Aparte de Florida, ¿hay otros estados clave donde estos votos latinoamericanos y afroamericanos pueden tener peso?

O. R.: En todos los estados clave y en todos los estados donde la elección presidencial no es muy importante. Si recuerdan, lo que sucedió en 2016, Pensilvania, Michigan y Wisconsin fueron ganados por Donald Trump por unas pocas decenas de miles de votos. Realmente se jugó en un puñado.

Y luego, por supuesto, está Florida, ganada en 2016 por 100.000 votos, lo que es muy poco considerando la población del estado. En Michigan hacia Detroit, vimos en 2016 que los afroamericanos no acudieron a las urnas tan masivamente para Hillary Clinton como lo hicieron para Barack Obama. Como resultado, se dijo que perdió Michigan por el voto afroamericano.

Richard Williams espera en la fila para votar anticipadamente en Savannah, Georgia, el miércoles 14 de octubre de 2020. AP Photo/Russ Bynum

Estas elecciones se juegan con tan pocos votos en algunos estados, los estados clave, que concentran toda la energía y toda la financiación de la campaña, que cualquier comunidad puede afirmar que es "hacedora de reyes". En Pensilvania, por ejemplo, es imperativo para los demócratas que los afroamericanos de Filadelfia vayan a las urnas. También hay latinos en Michigan y Wisconsin. No muchos, pero puede marcar la diferencia.

Se juega con tan pocos votos en algunos estados, que concentran toda la energía y toda la financiación de la campaña, al punto que cualquier comunidad puede afirmar que es "hacedora de reyes"

En 2016, vimos que hubo una disminución real de la participación de los latinos, en particular debido a las medidas restrictivas establecidas para desalentar a la gente a votar. Y luego Florida, que también es clave, tiene muchos afroamericanos y muchos latinos. Ambas comunidades son claves en ese estado porque forman parte de la coalición demócrata.

Euronews: De hecho, es una batalla de movilización...

O. R.: Una batalla, exactamente, como siempre. Vemos este año que algunos estados pueden derribar: Carolina del Norte con un gran bastión de afroamericanos que Barack Obama había ganado o Arizona, que suele votar a muchos republicanos, pero que allí ve venir una ola azul. Y como hay muchos latinos en Arizona, creemos que el estado podría derrumbarse. Y cada vez hay suficiente diversidad, ya sea de afroamericanos o latinos, para que puedan decir, después: "es gracias a nosotros, y por eso ahora, danos lo que nos prometiste durante la campaña".

En esta foto del 12 de octubre de 2020, Denise y Bill Hasbune de Stone Mountain, Georgia, rellenan un formulario de preinscripción mientras esperan para votar en Decatur. Ben Gray/Ben Gray Ben@bengray.com

Euronews: Si la cuestión de la tasa de participación es tan central, ¿cuánto peso pueden tener las medidas de restricción de acceso al voto?

O. R.: Esa es la pregunta del millón de dólares que a todos les gustaría poder responder. Porque el problema es que este año tenemos una situación un poco especial: estamos en medio de una pandemia. Todos nuestros colegas especialistas en derecho electoral lo están esperando y pensando "¿qué va a pasar?".

De hecho, no tenemos ni idea. Normalmente, tienes unas elecciones que ya son extrañas, con Donald Trump y medidas restrictivas en varios estados controlados por los republicanos. Están convencidos de que es mejor si hay menos gente que vaya a votar y si los que votan son personas mayores y pensionistas, es mejor porque cuanto más viejo eres, más conservador eres. Si podemos evitar que haya jóvenes, minorías y demás, es mejor. Así que este tipo de restricciones se están aplicando en los estados controlados por los republicanos. Esa es la situación en tiempos normales.

Ahora en tiempos de pandemia, no tengo ni idea. Obviamente no va a ayudar. Sería mejor hacer lo que hacen Oregón o California, que es registrar a la gente directamente en las listas de votantes, hacer todo a distancia, votar por correo, votar temprano. Todo eso sería mejor. ¿Pero es la pandemia la que va a hacer que la gente no vote y que de hecho las restricciones electorales sean un detalle? Solo sabremos que después de que todos los procesos hayan tenido lugar, después de que se haya hecho el recuento, después de que los datos estén disponibles, en otras palabras, dentro de un año. Antes de eso, será muy difícil diferenciar el efecto COVID-19 de otras medidas electorales.

Esta entrevista ha sido editada por motivos de claridad y extensión.