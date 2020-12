Adolf Hitler, ganador en las elecciones locales de Namibia

Adolf Hitler sube al poder en este 2020 en Namibia. No, no es un mal chiste. Un hombre llamado Adolf Hitler Uunona ha sido elegido gobernador del condado Ompundja, en Namibia. Broma quizás la que quisieron gastar sus padres al ponerle el nombre pero por lo demás todo es resultado de un proceso democrático.

El interesado asegura que sus padres no se dieron cuenta de que el nombre podía hacer rechinar algunos oídos y comenta que no tiene ningún interés en invadir otros países o dominar el mundo.

Ompundja está situada en la región de Oshana, en el norte del país, no lejos de la frontera entre Namibia y Angola.

Hitler Uunona, de 54 años, obtuvo 1.196 votos, el 84,88 por ciento de la circunscripción para su partido SWAPO, el antiguo movimiento de liberación y antiapartheid, a pesar de la sangría de votos que sufrió el partido en estas elecciones en muchas zonas del país.

En una entrevista con el periódico alemán BILD, que le preguntó sobre su inusual nombre, el político dijo: "No significa que esté luchando por la dominación del mundo". Aparentemente, su padre lo había nombrado así sin ser consciente del significado del nombre. Explicó: "Para mí, era un nombre perfectamente normal de niño. Sólo lo entendí cuando me volví adolescente: "Este hombre quería subyugar al mundo entero. Yo no tengo nada que ver con todas estas cosas".

Y no se cambiará el nombre por eso. Dice que es ya demasiado tarde. Ya está registrado en todos los documentos oficiales y tal cambio no es posible sin más. En general no usa "Hitler" en público, donde se le conoce como Adolf Uunona, sin embargo no pudo evitar que el nombre apareciera en los documentos oficiales y en su ficha de la Comisión Electoral.

Su esposa suele llamarlo Adolf, un nombre que no es inusual en la antigua colonia alemana del sudoeste de África donde el alemán es una de las lenguas oficiales junto al inglés, el afrikaans y varias lenguas locales.