La recuperación tras la pandemia, la sociedad futura que queremos construir, el cambio climático y la inmigración son algunos de los temas de los que debatimos con Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y actual presidenta de The Elders. Se trata de un grupo de líderes mundiales independientes que fueron reunidos en 2007 por Nelson Mandela para trabajar juntos por la paz y los derechos humanos.

Mary Robinson, muchas gracias por ser nuestra invitada de hoy en Global Conversation. Hace más de un año que la OMS declaró la Covid-19 como una pandemia. Y desde entonces, el mundo y Europa están en modo de crisis. Ahora, aunque no se informe lo suficiente, la pandemia está ampliando peligrosamente la brecha entre países, poblaciones y, por supuesto, clases sociales. ¿Cuál sería el impacto de esto a largo plazo?

Mary Robinson, Presidenta de The Elders

Es muy preocupante, The Elders han hablado mucho sobre el hecho de que Covid ha exacerbado todas las desigualdades, las desigualdades de raza, de género, de tener una discapacidad de ser marginado, de ser un inmigrante, de ser un refugiado, todo exacerbado. Y va a ser difícil porque detrás de la crisis de la covid, tenemos la crisis climática. Así que tenemos que recuperarnos de la covid de una manera que también esté alineada con la necesidad de reducir las emisiones. Es una década muy, muy seria a la que nos enfrentamos ahora. Y, ya sabes, las desigualdades son muy, muy reales y la gente está sufriendo mucho. Y probablemente llegaremos a esto, pero las mujeres en particular se han visto muy afectadas.

Los estudios demuestran que ellas (las mujeres) han asumido la mayor parte de los cuidados y la mayor parte del cuidado de los niños. Pero aún así, estamos en 2021 y las mujeres en Europa siguen ganando, de media, un 14% menos por hora que los hombres con, por supuesto, enormes diferencias en los estados miembros de la UE. ¿Por qué cree que es importante abordar esta cuestión lo antes posible?

Mary Robinson, Presidenta de The Elders

Las mujeres están desproporcionadamente desempleadas, ya sea porque trabajan en sectores como la hostelería o el comercio minorista, que se ven especialmente afectados por la Covid, o porque soportan más la carga de los cuidados

Es realmente importante abordar lo que la ONU está reclamando, las mujeres de la ONU están pidiendo "igualdad generacional", y hacerlo, para marcar el 25 aniversario de Beijing, que en realidad fue el año pasado, pero lo estamos marcando este año con un enfoque particular. Y es cierto que se ha reconocido el trabajo de las mujeres en la sanidad, en los cuidados, incluso en la limpieza de hospitales, trabajos mal pagados que ahora apreciamos más porque han mantenido abiertos lugares que de otra manera no lo estarían.

Y sin embargo, las mujeres son desproporcionadamente desempleadas, ya sea porque trabajan en sectores como la hostelería o el comercio minorista, que se ven especialmente afectados por la Covid, o porque, como usted ha dicho, soportan más la carga de los cuidados y pueden haber tenido que retirarse de la fuerza del trabajo por la enseñanza a distancia o el cuidado de los ancianos, entre otras cosas. Y por eso es realmente grave.

¿Cree que esta pandemia puede servir de llamada de atención a Europa, que como continente todos estamos envejeciendo y tenemos que empezar a prepararnos quizás para la próxima pandemia o para 2060, y entonces los robots estarán por aquí, pero no pagarán impuestos, claro?

Mary Robinson, presidenta de The Elders

Bueno, de hecho, The Elders son muy conscientes. Tenemos a Gro Harlem Brundtland, una de nuestras ancianas, que ha presidido un comité que advirtió sobre esta pandemia en septiembre, antes de que empezara el año pasado. Y ella es parte del estudio de que podemos tener futuras pandemias. Así que, sí, el mundo en su conjunto necesita preocuparse por eso. Y, de hecho, quiero intentar que pensemos de forma diferente sobre la salida de la Covid. No me gusta, francamente, el término "volver a construir mejor" porque no creo que queramos volver al mundo tan desigual que teníamos. Queremos construir hacia adelante con igualdad y justicia y sostenibilidad, sostenibilidad con la naturaleza y con nuestra necesidad de tener un mundo habitable para nuestros hijos y nietos.

Y mientras tanto, otro tema que lleva años dominando y dividiendo al continente europeo es la cuestión de cómo gestionar la inmigración. Usted es, por supuesto, conocida como activista de los derechos humanos, ¿cómo debería Europa haber gestionado mejor esta cuestión?

Mary Robinson, presidenta de The Elders

Necesitamos un sistema mucho más justo en Europa. No debemos dejar que los países mediterráneos, especialmente Italia y Grecia, soporten una carga desproporcionada que no es justa. Y, ya se ha prolongado demasiado. En realidad, tenemos que gestionar esto de una manera mucho más justa... y al final, sabemos que esos migrantes que salen en circunstancias peligrosas y vienen a otro país son emprendedores. Son valientes, tienen coraje y construyen sociedades allá donde van. Esa es la experiencia.

Pero las imágenes que vemos de los campos en lugares como Bosnia deberían avergonzar a Europa y a los políticos europeos. ¿Está de acuerdo?

Mary Robinson, presidenta de The Elders

Creo que tenemos que hacerlo mejor. Ya sabes, hemos tenido provisión directa en Irlanda y estamos reformando lo que estamos haciendo porque reconocemos que, ya sabes, una comunidad es juzgada por cómo tratas a los prisioneros y cómo tratas a los que han tenido que venir porque huyen del conflicto o de la persecución en otro lugar. Así que creo que es necesario centrarse en estas cuestiones de justicia social, así como salir de la pandemia con sistemas de seguridad social mucho más completos en toda Europa y, de hecho, más allá.

Y Mary, como Elder, por supuesto, usted es una activista de la paz, esencialmente. Así que, ¿hasta qué punto le preocupan ahora las agrias relaciones anglo-irlandesas y la fragilidad del Acuerdo de Paz del Viernes Santo?

Mary Robinson, Presidenta de The Elders

Creo, Méabh, que comprenderás que es un tema del que no puedo hablar realmente como ex presidenta, me mantendré al margen de la política en general. Pero lo sigo muy de cerca y, de hecho, apasionadamente. Pero no quiero decir nada porque las cosas están un poco tensas en este momento. Y eso no es bueno.

Bueno, hablemos de algo con lo que usted se siente muy cómoda. Y eso es, por supuesto, el cambio climático. Ya lo ha mencionado antes. Y aquí en Bruselas, esta semana ha habido un gran revuelo entre los que mueven los hilos del cambio climático, porque John Kerry, por supuesto, estuvo aquí prometiendo que quiere trabajar junto a la UE para ayudarles a alcanzar esos ambiciosos objetivos verdes. ¿Qué tienen que hacer los políticos y, por supuesto, la gran industria para asegurarse de que este continente europeo sea neutro en carbono para 2050? Y eso, por supuesto, aparte de las declaraciones pomposas y el blanqueamiento.

Mary Robinson, Presidenta de The Elders

Necesitamos que todos los países, todas las empresas, todas las compañías de inversión y todas las comunidades digan básicamente que no habrá emisiones

Este año tenemos dos grandes marcos. Tenemos el Convenio sobre la Diversidad Biológica en China y tenemos la conferencia sobre el clima en Glasgow en noviembre, aplazada, ambas aplazadas desde el año pasado. Necesitamos que todos los países, todas las empresas, todas las compañías de inversión y todas las comunidades digan básicamente que no habrá emisiones, ya saben, libres de emisiones para el año 2050 o antes, y luego trabajar hacia atrás. ¿Qué significa esto en 2030, en 2025? ¿Qué significa en los compromisos que estamos haciendo para nuestros países? Y hasta ahora, no estamos en el camino. Y si sumamos lo que sabemos de lo que los países están prometiendo, no tenemos un mundo seguro.

Sí. El tiempo pasa volando, Mary Robinson. Una pregunta más para usted. Lleva usted décadas en la vida pública y una larga carrera como ésta no viene sin un par de contratiempos. El suyo vino, por supuesto, en 2018 y en Dubai cuando se encontró con la princesa Latifah. Ahora, sé que ha hablado mucho de esto en el último par de semanas y ha sido honesta y ha dicho que fue ingenua. Pero aún quiero preguntarle, ¿siente que los últimos dos años fueron tal vez una oportunidad perdida para abogar más vocalmente por su caso?

Mary Robinson, Presidenta de The Elders

Creo que ahora es muy importante apoyar a la Oficina del Alto Comisionado, al Alto Comisionado que ha pedido una prueba de vida y que realmente vaya más allá con los mandatos de la oficina y busque la liberación no sólo de Latifah, sino también de su hermana. Ahí es donde tiene que estar el foco.