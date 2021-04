La marihuana podría legalizarse pronto en México. Si el Senado aprueba en septiembre el proyecto de ley, producir y vender marihuana sería una realidad al alcance de quienes tengan un permiso de comercialización.

Gerardo, el presidente de un club de cánnabis, explica lo difícil que ha sido el proceso de legalización: "Ha sido muy complicado, muy peligroso. Hay que estar en el límite, hay que estar haciendo muchas cuestiones que deberían ser más sencillas y más fluidas. Hay muchos intereses, es mucho dinero".

Para Rosa, el uso diario de cánnabis ha supuesto una solución a sus problemas de ansiedad e insomnio. Explica que, como la mayoría de medicamentos, no le produce adicción alguna. "Pensaba que iba a ser adicta y pensaba que después no iba a poder vivir sin esto. Y no, es como cualquier medicamento. Si me la tomo me sirve, y si no me la tomo no me produce adicción. Es como cualquier pastilla", asegura Rosa.

Con la aprobación del proyecto de ley, cada persona podría plantar un máximo de seis plantas. Los clubs de cánnabis no podrían exceder los 20 miembros ni tener más de 50 plantas. Los mexicanos tendrán que esperar a septiembre para ver si el Senado da, finalmente, luz verde al proyecto.