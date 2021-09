Votación caótica este domingo en Berlín. Tanto los electores como los interventores tuvieron que prestar mucha atención para no perder la pista. Además de las elecciones federales, se elegía la Cámara de Representantes de Berlín, las asambleas de distrito, y se votaba un referéndum. En algunos colegios electorales de Berlín, las colas seguían mucho después de las seis de la tarde, que era la hora de cierre. En algunos colegios electorales hubo que esperar más de una hora para votar. Según la Comisaria Electoral de la ciudad estado de Berlín, había suficientes papeletas.

Aún así, Petra Michaelis mostró su incredulidad y preocupación.

Petra Michaelis, Comisaria Electoral del estado de Berlín:

"Lo que me resultó incomprensible fue que en algunos colegios electorales se agotaran las papeletas. No me lo esperaba en absoluto. Y en algunos colegios electorales la entrega de papeletas no funcionó. (...) Ciertamente, habrá que investigar muy seriamente si los electores no pudieron votar. Se dice que esto ocurrió porque no se les proporcionaron suficientes papeletas o las correctas. También considero relevante si se han mezclado papeletas, es decir, si se han emitido papeletas para la Cámara de Representantes de otra circunscripción en algún distrito."

Así mismo, Petra Michaelis no descartó consecuencias personales para ella misma:

"Tendremos que reflexionar sobre ello, si he hecho bien mi trabajo, o no. Pero antes de juzgarme a mí misma allí, me ocuparé de revisar de la situación".

Michaelis no da por hecho que los percances vayan a falsear los resultados electorales. El comisario electoral federal ha pedido a Berlín un informe sobre los incidentes.