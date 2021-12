Estados Unidos | Duelo en Mayfield, zona cero de los huracanes de Kentucky

Es la zona cero de los tornados de Kentucky. En Mayfield, un pueblo de Kentucky de poco más de diez mil habitantes, los vecinos intentan recuperar lo poco que les ha quedado.

Pesa sobre todos el duelo por los vecinos muertos, algunos trabajando en una fábrica de velas que se mantuvo abierta pese a los avisos de tornado.

El aspecto del pueblo es postapocalíptico, casas derruidas, edificios institucionales de los que quedan las piedras del primer metro de fachada, troncos de árboles sin ramas, coches en medio de un campo.

Con las casas han desaparecido los recuerdos de familias enteras.

Los vecinos empiezan a poder contar un trauma del que están lejos de recuperarse.

Marty Janes, superviviente del tornado cuya casa fue destruida recordaba entre lágrimas:"Acababa de salir del baño y de repente las paredes se derrumbaron. Todo el techo se me cayó encima y rodé por todo el suelo. Quedé atrapado en un rincón debajo de la mesa del comedor mientras todo se derrumbaba a mi alrededor. Intentaba llegar a mi mujer en el otro extremo de la casa. Finalmente me arrastré por una de las ventanas y logré llegar a la parte delantera y entonces llegaron los bomberos, yo ya estaba cubierto de sangre.Tardé dos días en saber que mi mujer estaba bien".

Vanessa Cooper, vecina de Mayfeld contó como el tornado lesd pasó por encima:"Estábamos familia y amigos en el sótano y teníamos todos los colchones que había en la casa sobre nosotros y los niños. Y a eso de las 11, se escuchó un ruido muy fuerte... como si fuera la locomotora de un tren. Así es como sonaba. Y tuve mucha suerte porque dos calles más allá de donde vivo todo está destruido".

Linda Townsend perdió su casa en el tornado:"Todavía no he llorado ni nada. Probablemente lo haga más adelante, pero aún no he podido. Anoche me fui a dormi, me acosté a eso de las 7 porque estaba hecha polvo y al fin me dormí".

Pronto empezará la lucha con las compañías de seguros, menos ruidosa que treinta tornados pero muchísimo más larga.