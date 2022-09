Una victoria de Lula en Brasil puede decantar la balanza a favor del pacto entre Mercosur y la UE. En 2019, los dos bloques firmaron un acuerdo comercial considerado el mayor del mundo en ese momento, al que Bolsonaro se opone

El Mercosur es la quinta economía mundial fuera de la UE, con una producción anual de 2,2 billones de euros. Y tiene una población de 260 millones de habitantes. **La UE exporta anualmente a Mercosur 45.000 millones de euros en bienes y 23.000 millones en servicios.**Más de 855 000 puestos de trabajo en la UE están relacionados con las exportaciones a Brasil. Más de 60 000 empresas de la UE exportan al Mercosur.

Para que el acuerdo entre en vigor, TODOS los Estados miembros deben ratificarlo. Esto aún no ha sucedido. Bajo la presión de París, Bruselas quiere ahora garantías de que la selva amazónica no será destruida en favor de la expansión de los productores sudamericanos de cereales y ganado.

"El Gobierno de Macron o Macron tiene una posición legítima contraria al acuerdo, en teoría por cuestiones medioambientales, por lo que se está negociando unos compromisos medioambientales adicionales, pero que una vez esos compromisos medioambientales y adicionales se acaben pactando, no hay ninguna excusa más para no iniciar el proceso de ratificación. Porque ahora mismo los argumentos agrícolas no se han puesto encima de la mesa, ni siquiera Francia, para impedir el inicio del proceso de ratificación", asegura Jordi Cañas eurodiputado y miembro de la Delegación para las Relaciones con Mercosur.

Las cifras de deforestación en Brasil han aumentado desde la elección de Jair Bolsonaro, al igual que los recortes presupuestarios a los organismos federales relacionados con el medio ambiente.

"Hay una reducción muy significativa en el ratio de deforestación entre 2004 y 2012, se reduce alrededor de un 80%, lo que demuestra que cuando hay voluntad política existe una infraestructura para que Brasil pueda controlar, y disuadir, y frenar el ratio de deforestación", explica Anthony Pereira, Director of the Kimberly Green Latin American and Caribbean Centre at Florida International University.

El acuerdo con Mercosur establece objetivos medioambientales para todos los firmantes. Muchos países de la Unión Europea, por ejemplo, también están lejos de sus objetivos de CO2.