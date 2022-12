No hay tregua por Navidad. Durante los dos últimos años, los italianos pasaron las fiestas bajo el azote de la pandemia. Se suponía que por fin podrían disfrutar de un momento de paz y renacimiento tanto psicológico como económico.

Pero no. La grave crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha dado un duro puñetazo también a la Navidad de 2022.

Austeridad y solidaridad

El aumento de los precios de la electricidad resulta inasumible para muchos hogares y propietarios de negocios. Algunos alcaldes han decidido renunciar a la decoración e iluminación de las calles para compartir con ellos el dinero ahorrado con este gesto de austeridad.

"La primera cosa de la que he tenido miedo ha sido la factura de la electricidad de nuestro municipio multiplicándose por seis", comenta el alcalde dePomigliano d'Arco Gianluca Del Mastro. "Es por lo que no he tomado iniciativas que pudieran ir en detrimento de toda la ciudad. Porque claramente los costes del Ayuntamiento repercuten en los ciudadanos, en cuanto a servicios e impuestos".

Este es un pueblo de cuarenta mil habitantes y uno de los núcleos industriales más importantes del sur del país.

"Estamos en el centro de Pomigliano, a pocos días de la Navidad y se ve poca decoración navideña", cuenta nuestro corresponsal Luca Palamara. "Puede que las calles parezcan un poco tristes, pero las familias que viven en este lugar de la provincia de Nápoles podrán pasar unas fiestas tranquilas sin las molestias de las facturas de electricidad".

120 000 euros de ahorro

"La cantidad de dinero que hemos distribuido es de 120 000 euros", explica el alcalde. "Ahora mismo, no sabemos aún cuántas familias se han unido a esta iniciativa, pero sin duda habrá muchas. Prevemos que cada una se llevará entre trescientos y cuatrocientos euros. Es muy importante en este momento histórico".

Por estas fechas, las calles comerciales suelen estar dominadas por llamativas luces que este año brillan por su ausencia. Solo la decoración de las tiendas aporta un soplo de espíritu navideño.

Papa Noel tendrá que comprarse una linterna para poder dejar sus regalos y buenos deseos para el Año Nuevo.