Los atascos en las calles de Pekín son tal vez la mejor muestra de cómo la vida en China va volviendo poco a poco a la normalidad previa a la pandemia.

Los parones obedecen al primer día de vuelta a la oficina en más de un mes para muchos trabajadores, en pleno desmantelamiento de la famosa y polémica política de cero covid.

Una de las medidas más sonadas, sin duda, es el fin de la cuarentena para los viajeros que lleguen a China. Una exigencia que llevaba vigente desde marzo de 2020 y que quedará finalmente disuelta a partir del próximo 8 de enero. Desde ese día, bastará con presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al viaje a China para poder acceder al país.

En las calles de las distintas ciudades del país, la satisfacción es estos días más que evidente entre sus ciudadanos: "Cuando se anunció, sentí que por fin se había acabado la epidemia", confiesa en Pekín Fan Chencheng. "Los planes de viaje que hice hace tres años pueden por fin hacerse realidad".

"Por lo que tengo entendido, el virus sigue siendo muy contagioso, así que no hay forma de evitar contraerlo", opina desde Shanghái otro ciudadano que no revela su nombre. "Si nos abrimos antes, quizá tengamos antes la inmunidad de rebaño. No creo que eso sea malo".

Viajar, por fin factible

No solo llega el fin de las cuarentenas. La Comisión Nacional de Salud anunció también el fin los límites impuestos al tráfico aéreo internacional, que se tradujeron en precios abusivos para la inmensa mayoría de viajeros. Este martes se anunció también el retorno a la expedición de pasaportes para los ciudadanos chinos que viajen al exterior por turismo o para visitar amigos y familiares, además de la reanudación de ciertos visados de tránsito para viajeros internacionales.

Además, la covid dejará de ser una enfermedad de categoría A —el nivel de máximo peligro y para cuya contención se exigen las medidas más severas— para convertirse en una de categoría B, que contempla un control más laxo.

Lo cierto es que está por ver hasta qué punto la nueva política resulta peligrosa. Algunos centros de Pekín han visto cómo se disparaba el número de pacientes en los últimos días, dejando incluso las unidades de cuidados intensivos al límite de su capacidad.

Y desde países vecinos llegan por su parte malas noticias. El Gobierno de Japón ha anunciado que endurecerán sus restricciones para todo aquellos que lleguen desde China**.** Se les exigirá, entre otras cosas, un test PCR al aterrizar. La normalidad en China está definitivamente más cerca, pero innegablemente aún lejos.