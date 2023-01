La Federación de Asociaciones de Farmacéuticos Alemanes lleva meses presionando para que se tomen medidas políticas que resuelvan los atascos que existen en el suministro de medicamentos.

Dos de las principales reivindicaciones son que se produzcan más medicamentos en el país y que se suprima el límite de precio para determinados medicamentos. Farmacéuticos de Berlín opinan que probablemente no habrá soluciones rápidas:

"Especialmente en los últimos tres o cuatro meses, hemos tenido grandes dificultades en el suministro de medicamentos. Hay una gran escasez de antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antibióticos para niños y medicamentos para el estómago. Creo que la escasez continuará durante mucho tiempo", dice Meryem Coskun.

"Siempre que preguntamos, los mayoristas nos dicen que no está disponible por parte del fabricante. Pero el fabricante no nos dice por qué. Sólo podemos suponer que se trata de un desabastecimiento porque no pueden producir la materia prima", opina Julian Wawrzyniak.

A corto plazo, las farmacias no tienen más remedio que colaborar estrechamente con los consultorios médicos para que se cambien las recetas si es necesario cuando no se disponga de determinados medicamentos. Y la población también puede contribuir: las farmacias dicen que la gente debería abstenerse de acumular medicamentos.