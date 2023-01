"Mi trabajo en Europa ya está hecho", "mi contrato es único porque soy único". Esas han sido las palabras de la superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien este martes recibió una atronadora bienvenida en su nuevo club de Arabia Saudí.

"Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal", dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudí.

El estadio Mrsool Park, abarrotado y con capacidad para 25.000 espectadores, estalló cuando Ronaldo, vestido con la equipación amarilla y azul del Al Nassr, salió al terreno de juego, saludando al público entre el brillo de los fuegos artificiales.

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo", dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club.

"No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí", dijo, y recordó que "esto no es el final" para él, ya que la Liga saudí es "muy competitiva" y la "gente no lo sabe".

El portgués de 37 años firmó por una cantidad estimada en 200 millones de euros hasta junio de 2025, poco después de su agria ruptura con el Manchester United.