Para algunos, la danza es una de las artes escénicas más importantes. Así, consideran que no solamente es hermosa, sino que supone un medio para expresar emociones, para expresarse, y creen que la danza es el 'lenguaje universal'. Para otros, se trata de su felicidad, su alegría... ¡su amor por todo! Incluso hay quienes la conciben como una vía para escapar de la realidad. Todos ellos ven en la danza, junto a la música, un elemento transformador. El programa Qatar 365 permite descubrir el mundo en torno a la danza y la música en el país que ha acogido la fase final de la Copa del Mundo de fútbol 2022.

"En una actuación la música, te estimula; ya se trate de ‘hiphop’, ‘dance’, música electrónica, rock, o lo que sea... ¡eso es lo que hace la música!", declara el disyóquey Ferry Corsten.

"Doha ha acaparado mucho interés a nivel internacional, con eventos como un festival dedicado a la danza, la música y el arte: el ‘Festival in Motion’. El aclamado compositor Nico Muhly se ha asociado con el famoso coreógrafo Benjamin Millepied para dar protagonismo a diez ‘lugares mágicos’ de Catar", explica la periodista de Euronews, Miranda Atty.

El Museo Nacional de Catar sufrió una transformación mágica; todo el patio exterior fue tomado por bailarines para una actuación titulada ‘Anthem’.

"Básicamente, si nos fijamos en la forma en que está construido este edificio, es como una serie de gestos entrelazados, y es físicamente imposible verlo todo a la vez. Siempre tienes que replantearlo todo a medida que tu cerebro lo procesa. Musicalmente, para mí fue realmente emocionante crear una sensación de armonía que cambia constantemente, o una sensación de ritmo que es, a la vez, estable e impredecible. Así, la música, la danza y el edificio mantienen una conversación casi constante", afirma Nico Muhly, compositor y cocomisario del 'Festival in Motion'.

Los artistas querían aprovechar esa conversación en cada espacio utilizado.

"Al principio, pensábamos: ¡Oh, deberíamos encontrar un montón de lugares para las actuaciones! Y, luego, pensamos que, en realidad, sería increíble aprovechar la increíble arquitectura, no solamente de Doha, sino de todo el país, y hacer que convivan los espacios antiguos con los más modernos, y aprovechar el poder que tienen la danza y la música para transformar un lugar en tiempo real", añade Nico Muhly.

Nico y Benjamin llevan 20 años trabajando juntos, pero esta colaboración es la de mayor envergadura que han realizado hasta ahora. Diez localizaciones, con al menos seis actuaciones al día, durante trece días. Incluido un espectáculo en el agua; una función de danza creada por Celia Hollander, en barcos dhow atracados cerca del Museo de Arte Islámico.

"Cada barco tiene su propia pista, y en cada uno de ellos hay uno o dos bailarines. Así que, básicamente, contamos con una especie de ‘conversación’ en ocho partes. Al igual que el espacio, no se puede percibir todo a la vez. Si se está en medio de todos los barcos, solamente se oye a los que están más cerca. En cierto sentido, se ‘obliga’ al espectador a bailar", señala el compositor y cocomisario del 'Festival in Motion'.

Todas estas actuaciones se realizan en espacios que representan la quintaesencia de Catar, desde los tradicionales barcos dhow hasta el emblemático Museo de Arte Islámico. El ‘Festival in Motion’ convierte lo ordinario en extraordinario, ofreciendo una perspectiva nueva y única de lugares emblemáticos de Doha.

Durante la Copa del Mundo de fútbol, las atracciones para los visitantes se vieron reforzadas por multitud de funciones en directo. Fuera del terreno de juego, no faltaron conciertos y musicales, para deleite de los aficionados a los espectáculos en vivo. Aadel Haleem, periodista del equipo de Euronews, ofrece algunas pistas sobre los eventos más destacados.

Poco después de que terminara el primer partido del Mundial de Catar 2022, cuyo primer encuentro se disputó el 20 de noviembre, los Black Eyed Peas dieron comienzo a la fiesta en Doha.

"Es la primera vez que este tipo de ‘grandes marcas’ se reúnen en un mismo lugar. Lo que hacemos, como empresa Alchemy Projects, es acercar ese tipo de experiencias a la gente", declara Diana Fazlitdinova, jefa del Departamento de Mercadotecnia de Alchemy Projects.

Una de esas experiencias es una araña que arroja fuego. Vista por primera vez en el ‘Festival de Glastonbury’, esta araña de 50 toneladas participó como disyóquey de talla mundial en el ‘Arcadia Music Festival’.

"Más del 90 % de los materiales utilizados para fabricar la araña son reciclados. Los ojos son unidades de poscombustión de motores de reactores militares. Los músculos superiores son piezas de fuselaje de helicópteros. Las patas son de escáneres portuarios del Servicio de Aduanas e Impuestos Especiales. Hay un montón de material militar junto en una escultura que, en última instancia, tiene el propósito de reunir a la gente", afirma Bertie Cole, diseñador del 'Arcadia Music Festival'.

La capacidad de unir a la gente a través de la música es la razón por la que el disyóquey holandés Ferry Corsten ama lo que hace.

"Siempre han ido de la mano. El deporte, el espectáculo, junto con la música, te estimula. Ya se trate de ‘hiphop’, ‘dance’, ‘música electrónica’, ‘rock’, o lo que sea... eso es lo que hace la música, y por eso funciona tan bien", señala el disyóquey Ferry Corsten.

El rapero marroquí-estadounidense French Montana, que actuó en la flamante Isla Qetaifan, afirma que sus dos pasiones están unidas para siempre.

"Siento que esa es la bendición del fútbol y la música. Son los dos únicos idiomas que reúnen a gente de todo el mundo, en un mismo espacio. Siento que todas las caras son diferentes, pero se trata de un único amor", indica el rapero French Montana.

Qetaifan, apodada ‘la isla del entretenimiento’, cuenta con oferta para toda la familia. El espectáculo acrobático del canal titulado ‘El sueño del pescador’, del director Giuliano Peparini, explora la rica historia de Catar desde un pequeño pueblo de buceadores que buscan perlas, hasta el descubrimiento de petróleo y gas.

"Los futbolistas de renombre mundial no son los únicos que hacen gala de sus ‘elegantes movimientos’ en Catar. Lo mismo puede decirse de los actores que adaptan al teatro musical ‘La boda del Monzón’, una comedia dramática india de 2001. El musical ha tardado más de una década en gestarse y da nueva vida a la película, nominada al ‘Globo de Oro’, de la galardonada directora Mira Nair", explica Aadel Haleem, periodista de Euronews.

"Es un retrato de una versión realista de una boda india, cuando se reúnen todos. Hay risas, alegría, secretos que salen a la luz, drama de todo tipo... Así que, es una especie de exploración del amor y de una ligera locura en el seno de una familia india, cuando las personas se reúnen para participar en una boda, que esperan que se celebre", declara Mira Nair, directora de la obra: ‘La boda del Monzón’.

Para hacer realidad el musical, Bradley King cuenta con equipos de todo el mundo. Así, afirma que el diseño de iluminación es como una composición de música visual.

"Montar el espectáculo es un proceso muy largo y laborioso. Es un trabajo precioso para mucha gente. Sé que Mira lleva trabajando en este proyecto casi desde que se estrenó la película, convirtiéndola en un musical", afirma Bradley King, diseñador de iluminación del musical 'La boda del Monzón'.

Namit Das recuerda haber visto la película en un pequeño cine de Nueva Deli. Ahora, dos décadas después, forma parte del reparto de la adaptación teatral.

"La historia te dice que los seres humanos no cambian, porque la estructura de la familia, esencialmente, no cambia, ¿verdad? Es así en cualquier parte del mundo. Por eso, en todas partes, vayamos donde vayamos, la gente conectará. Así, la gente tendrá una conexión emocional", señala Namit Das, actor que participa en el musical 'La boda del Monzón'.

De los musicales a los conciertos, la conexión emocional es tan importante como el espectáculo en sí mismo.

"Aquí se puede tener de todo. Comida, bebida, los mejores disyoqueis, experiencias únicas... y, por supuesto, recuerdos", indica Diana Fazlitdinova, jefa de Mercadotecnia de Alchemy Projects.

Recuerdos de la Copa del Mundo de fútbol Catar 2022 que permanecerán en la memoria de turistas y ciudadanos locales, durante el resto de sus vidas.

"La danza puede resultar transformadora, en términos de salud física, mental o incluso de nuestros círculos sociales. Pero, en Catar, la comunidad de la danza se ha mantenido, tradicionalmente, a puerta cerrada. Eso es algo que Fiorella Otero estaba decidida a cambiar. En 2018 puso en marcha Brava Studio, que cuenta con clases de danza y ‘artes aéreas’. El centro está teniendo un gran impacto en la sociedad", sugiere la periodista de Euronews, Miranda Atty.

"Me mudé a Catar hace 12 años. Cada vez que voy a un nuevo país, lo que suelo hacer es buscar dónde puedo asistir a clases de baile. Me di cuenta de que no había mucha variedad en los tipos de danza que se ofrecían, en especial, para adolescentes y adultos. Así que, pensé: ¿por qué tengo que viajar fuera de Catar para poder asistir a clases de baile? ¿Por qué no puedo hacerlo aquí? Así es como surgió la idea de Brava Studio", declara Fiorella Otero, cofundadora de Brava Studio.

Recién salida de la coreografía de los vídeos musicales oficiales de la Copa del Mundo de fútbol de Catar, Fiorella Otero supervisaba el ensayo general de sus alumnos antes de que llevaran a cabo su función de fin de curso.

"Asisto a varias clases. Siento que la danza es una vía para escapar de la realidad. Cuando no me siento bien... escucho música y salto al ritmo de esa melodía. Siempre que tengo un mal día y recuerdo que hay clase de baile... la sensación es muy agradable. Yo lo llamaría: una vía de escape", afirma Reyana Semaan, estudiante de danza.

Para Fiorella era importante abordar los conceptos erróneos en torno a la danza y la religión.

"Tenemos la suerte y la bendición de contar con muchos estudiantes cataríes a los que les encantan las artes escénicas, la danza y las artes aéreas", señala Fiorella Otero.

"Soy de Catar. ¿Cómo llegué a Brava Studio? En realidad, siempre me interesó la danza. Una de las cosas más importantes, para mí, era un lugar en el que me sintiera cómoda, un lugar en el que pudiera evadirme de la realidad", indica la catarí Rania Al-Khalaf, estudiante de danza.

Timaa, de 17 años, participa en muchos números de baile durante la exhibición, e incluso ha realizado la coreografía de uno de ellos.

"He conocido a personas que no son solamente compañeros, sino amigos. Así que, Brava Studio ha aportado mucho a los bailarines de Catar y a la comunidad de la danza, por lo que estoy muy agradecida", declara la también estudiante de danza, Timaa Kamar.

Todos los profesores de Brava Studio tienen una formación académica. Además de contar con clases de danza, también es el primer estudio de ‘artes aéreas’ del país.

"Muchas veces me encuentro con alumnos que han tenido días duros en la escuela, y vienen aquí en su descanso, su tiempo libre, en el momento en que les gusta relajarse y descansar. No hay nada mejor que este tipo de entrenamiento. Puedes mantenerte en forma, estar sano y con un estado mental muy bueno", afirma Mollie Brown, instructora de artes aéreas.

Mollie enseña a niños y niñas de tan solo cuatro años a utilizar los aros y las cintas.

"Nos enseña los movimientos, y luego, nos ayuda si tenemos alguna dificultad. Tienes que pensar en los pies, y en dónde vas a colocar los brazos y las piernas", explica Aurelia Chan, estudiante de Artes aéreas.

"Al principio, estaba aterrorizada, pero Mollie siempre nos habla y me dice: confía en mí, estás bien. Si no fuera así, ahora mismo, no estarías en el aro. Sigue haciéndolo, y cada vez será más fácil", indica Amanda Marcano, estudiante de artes aéreas.

Dirigir el estudio supone un gran compromiso para Fiorella, pero... aun así, encuentra tiempo para actuar el día de la función.

"La danza es el lenguaje universal, y creo que lo más bonito es que puedes contar una historia sin utilizar palabras; empleas tu cuerpo para expresarte", afirma Fiorella Otero, cofundadora de Brava Studio.

Inspiración y estímulos para que todas las personas se muevan un poco más. Esto es lo que representa el panorama musical y teatral en Catar, en la actualidad; un mundo cultural que no para de crecer y que ha adquirido una amplia notoriedad.