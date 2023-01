Almada, Portugal, fue testigo de una increíble última jornada del Grand Prix de Portugal 2023. El estadio estaba abarrotado y listo para empezar, lleno de aficionados ansiosos por ver el espectáculo de los pesos pesados.

Amistad y deportividad

En -90 kg, el búlgaro Ivaylo Ivanov derrotó al húngaro Toth Krisztian. Ambos han protagonizado un bonito momento de amistad y deportividad que ha sido muy apreciado por el público portugués.

Skander Hachicha, Director Deportivo de la Federación Internacional de Judo (FIJ), estuvo presente en la entrega de medallas.

"En el judo siempre hay que respetar al adversario. Somos amigos porque tenemos la misma edad. Tenemos hijos, él y yo. Estaba muy contento antes de nuestro combate, me envió un mensaje diciendo "Estoy muy contento de luchar contigo" - ¡Yo también! Así es el deporte: lo doy todo en el combate, y después somos amigos", dijo Ivanov.

Patricia Sampaio consigue el oro para Portugal

En -78 kg, Patricia Sampaio fue la heroína del día, ¡dando al público local lo que había venido a buscar! Se abrió paso a toda velocidad por las preliminares y parecía totalmente decidida a conseguir la medalla de oro para Portugal.

Totalmente concentrada, Sampaio logró una victoria táctica en la final, en la que se hizo con su primera medalla de oro en un Grand Prix y provocó el delirio del estadio. Un momento maravilloso para el judo portugués.

La alcaldesa de Almada, Ines de Medeiros, le entregó las medallas y el estadio se puso en pie para cantar el himno.

"Fue increíble tener a tanta gente aquí. No soy de Lisboa, vivo a 2 horas, así que vinieron 2 coches llenos a gritar por mí, con mi familia y amigos del club. Fue asombroso, increíble. No tengo palabras para todo lo que he oído hoy del público. Ha sido increíble", dijo sonriente Sampaio.

-100 kg masculinos

En -100 kg, el georgiano Ilia Sulamanidze superó al joven japonés Arai, consolidándose como número 1 mundial.

El supervisor de arbitraje de la Federación, Carlo Knoester, le entregó la medalla.

En +78kg, Kim Hayun se impuso a Rochelle Nunes, acabando con las esperanzas portuguesas de conseguir otro oro.

Cathy Fleury, supervisora de arbitraje de la FIJ, entregó las medallas.

En +100 kg, Kim Minjong logró la cuarta medalla de oro para Corea, colocando a su país en lo más alto del medallero.

Con 2 oros y 1 plata, y un judo apasionante, el equipo portugués puede considerar este Grand Prix como un éxito fantástico. La familia del judo está impaciente por volver el año que viene.