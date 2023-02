Se trata de pequeños remansos de esperanza para un país gravemente herido. Hablamos de hospitales de campaña como el instalado por médicos y cooperantes franceses en la ciudad de Golbasi para tratar a algunos de los heridos por el devastador terremoto. Todo suma estos días para tratar de sacar adelante **un país ahora mismo completamente desbordado.

**

Osman Yuzubuyuk es uno de los pacientes de este hospital. A él el terremoto le sorprendió en una cafetería. "Quise huir, pero me di contra la pared, y luego contra otra. No podía huir, fui hacia la puerta pero también choqué contra ella. Entonces vi la ventana y me tiré por ella".

El flujo de pacientes es constante en este hospital, y el servicio de asistencia no se limita a las víctimas del terremoto, como nos explica la médico jefe, Isabelle Arnaud:

"Atendemos a pacientes con secuelas del terremoto y a pacientes que se han quedado sin medicación. Gestionamos tanto la fase de emergencia de la catástrofe como la fase más dispensaria, de seguimiento".

Médicos y socorristas voluntarios trabajan sin descanso para ayudar a la población local, con la que algunos tienen lazos sentimentales. Abdul, soldado y bombero de Marsella, es uno de ellos: "Nací en Turquía, pero soy soldado francés, con nacionalidad francesa. Como francés estoy orgulloso de que Francia pueda ayudar a mi país natal".

Más de 36 000 muertos

La ayuda que presta el hospital de campaña es crucial para sus pacientes, ya que los sistemas sanitarios se han visto superados por un terremoto que ha dejado, hasta el momento, más de 36 000 muertos y más de 105 000 heridos.

Se cree que bajo los miles de edificios derribados por el temblor pueda haber todavía decenas de miles de cuerpos. Aunque aún llegan noticias gratificantes: una joven de 17 años fue rescatada este jueves tras haber pasado 248 horas bajo los escombros en la provincia de Kahramanmaras, epicentro del primer terremoto.

La población nacional e internacional, por su parte, sigue respondiendo. Como ejemplo, el de un programa especial, de nombre "Turquía, un corazón", en el que participaron cientos de emisoras de radio y televisión y que ha logrado recaudar 5 500 millones de euros para las víctimas del fatal terremoto. Dinero al que hay que añadir el donado por el Banco Central de Turquía y que asciende a 1500 millones de euros.