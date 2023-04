Por Alexandra Leistner

Exenciones fiscales, pagos únicos, ayudas mensuales... Las familias de la UE reciben distintas ayudas de los gobiernos. En general, los ciudadanos de la UE tienen derecho a prestaciones por hijos a cargo en el país donde viven o donde pagan sus impuestos.

Para proteger mejor a los niños de la pobreza y combatir la exclusión social, la Unión Europea ha introducido una garantía para la infancia. Cada país debe elaborar un plan de acción que incluya atención gratuita, educación, asistencia sanitaria y nutrición sana.

En Alemania, uno de los países más ricos de la UE, se está debatiendo actualmente una garantía infantil básica. Se trata de un elemento central del acuerdo de coalición entre el SPD, los Verdes y el FDP y pretende facilitar, sobre todo a las familias necesitadas, la recepción de las ayudas a las que tienen derecho.

El objetivo declarado es combatir la pobreza infantil, ya que, según las asociaciones de asistencia social, uno de cada cinco niños en Alemania vive en la pobreza.

El Ministerio Federal de la Familia, dirigido por los Verdes de Lisa Paus, ha presentado un plan al respecto y ha cifrado la financiación en 12 000 millones de euros, pero el FDP y el ministro de Hacienda, Christian Lindner, han reaccionado hasta ahora negativamente. ¿Cuál es la situación actual del debate?

Alemania

Alemania está reformando las ayudas estatales a las familias con la asignación básica por hijo. Independientemente de los ingresos de los padres, los progenitores residentes en Alemania reciben 250 euros al mes en prestaciones por hijo.

La asignación básica por hijo, que es uno de los proyectos de política social más importantes del acuerdo de coalición entre el SPD, los Verdes y el FDP, no cambia esta situación; según la idea, su principal objetivo es agrupar las prestaciones estatales por hijo.

Porque hasta ahora una gran parte de los cerca de 150 tipos de ayudas/prestaciones diferentes, que deben ayudar a los niños a salir de la pobreza, no se están solicitando. "El complemento familiar, las ayudas a la vivienda y otras prestaciones similares no se solicitan en absoluto o sólo en una proporción muy reducida. Es evidente que las prestaciones no funcionan así", explica a Euronews Daniel Grein, director de la federación alemana de protección de la infancia Kinderschutzbund.

Para las familias con bajos ingresos, en el futuro será más fácil -sobre todo de forma no burocrática- obtener una ayuda adicional a la prestación por hijo a cargo. Además, según la propuesta, la prestación básica por hijo a cargo no debe compensarse con el subsidio de desempleo (Bürgergeld) ni con la asistencia social.

La prestación básica por hijo debe representar claramente un "cambio de paradigma" en la protección de la infancia en Alemania, exige Grein.

Sindicatos y asociaciones sociales presionan a favor de la asignación básica por hijo, pero hasta ahora los Verdes y el FDP discuten sobre los costes, ya que, según el FDP, no está claro "de dónde sale realmente esta cifra". En una entrevista concedida a Euronews, Martin Gassner-Herz, ponente del FDP para la asignación básica por hijo a cargo, afirmó que aún no están claros demasiados detalles de la asignación básica por hijo a cargo, por lo que el siguiente paso es determinar ya las necesidades financieras.

Por ejemplo, dijo, aún no se ha aclarado cómo deben ser las interfaces entre la seguridad básica por hijos y otras prestaciones sociales, qué autoridad debe pagar la seguridad básica o cómo afectará la reforma prevista al derecho a la pensión alimenticia.

"Empezar nombrando una cantidad sin que quede claro cómo se calcula y qué hay exactamente detrás en cuanto a contenido no nos ayuda", dice Gassner-Herz.

El ministro de Familia, Paus, había dicho en una entrevista con el diario taz que el FDP sabía exactamente a qué se destinaba el dinero, y que esa cifra y los planes asociados a ella procedían del acuerdo de coalición.

Según Gassner-Herz, las ideas y los puntos clave de la ministra de Familia van mucho más allá de lo acordado en el pacto de coalición. "Y me pregunto por qué se sorprende entonces de que no haya acuerdo".

Para que la prestación básica por hijo a cargo pueda repartirse en 2025, los partidos en el Gobierno deben llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano.

Euronews se ha puesto en contacto con el Ministerio de Familia, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.

Austria

Las personas que viven en Austria y tienen derecho a prestaciones familiares perciben la deducción por hijo a cargo. Entre 114 y 165,10 por hijo en función de la edad, a partir del 2º hijo se añade el correspondiente suplemento por hijo, que se abona entre 7,10 euros (2 hijos) y 52 euros (a partir de 7 hijos).

Además, existe una ayuda a tanto alzado para el cuidado de los hijos que residan legalmente en Austria y tengan su centro de intereses vitales en la República Alpina.

Francia

A diferencia de Alemania y Austria, en Francia las prestaciones familiares se abonan en función de los ingresos. Otra peculiaridad es que sólo se pueden percibir a partir del segundo hijo.

Para los progenitores cuyo salario no supere una determinada cuantía (para 2023, se aplican los ingresos de 2021, en conjunto 43 665 euros), también existe una prima por nacimiento o adopción de 1.019,43 euros, como pago único.

Además de las denominadas "Asignaciones familiares", en Francia existen ayudas a todas las rentas para sufragar los gastos de guardería; la cuantía de la ayuda depende de los ingresos del hogar y del tipo de guardería (guardería -privada o pública, cuidadora de niños-) para niños de hasta 3 años.

Después, la escolarización es obligatoria para los niños, por lo que la ayuda del Estado para el cuidado de los niños es menor: la "école maternelle" es el primer nivel de escolarización y, como el resto de escuelas, la asistencia es gratuita.

Italia

En Italia, las prestaciones por hijo a cargo se calculan mediante un indicador (ISEE, Assegno Unico e Universale per i Figli) que tiene en cuenta los ingresos, el patrimonio y la composición del hogar. En general, sin embargo, todas las familias con hijos reciben una ayuda básica.

La ayuda por el primer hijo oscila entre 50 y 175 euros, por el segundo entre 100 y 350 euros, y hasta 970 euros para las familias con 4 o más hijos.

A diferencia de otros países de la UE, en Italia las ayudas familiares se pagan a partir del séptimo mes de embarazo, es decir, incluso por los hijos no nacidos.

España

En España, sólo las familias con ingresos mensuales muy bajos perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La ayuda asciende a entre 50 y 100 euros al mes.

Este complemento de la prestación por hijo a cargo no se introdujo hasta enero de 2022 y se aplica también a las familias con hijos discapacitados. La cuantía de la prestación depende de la edad de los hijos: de 0 a 3 años 100 euros, de 3 a 6 años 70 euros y de 6 a 18 años 50 euros al mes.

La ayuda pretende prevenir el riesgo de pobreza así como la exclusión social de los niños cuyas familias carecen de recursos económicos básicos para cubrir las necesidades básicas.

Quien solicite esta ayuda debe ser residente en España.

Reino Unido

En el Reino Unido, el Estado paga a las familias 24 libras (27,17 euros) al mes por el primer hijo y 15,90 libras (18 euros) por cada hijo adicional.

Esta ayuda se denomina Prestación por Hijo. Todas las familias con hijos reciben la ayuda siempre que el gobierno reciba una solicitud, pero existe una particularidad: las familias en las que los ingresos netos de uno o ambos miembros de la pareja superan las 50 000 libras (56 602 euros) deben pagar una tasa - en función del nivel de ingresos - denominada High Income Child Benefit Charge, que no es superior a la ayuda mensual, pero puede ser equivalente a ella.

Bélgica

En Bélgica, la situación social o profesional de la familia es indiferente. Todos los niños tienen derecho a una ayuda pública, que se abona mensualmente. La cuantía de la prestación y el subsidio básicos depende de la residencia y varía según la administración local .

Por ejemplo, las familias perciben una prestación básica mensual que oscila entre 97,73 euros por el primer hijo o 169,79 euros por los hijos nacidos después del 1 de enero de 2019 en la Comunidad flamenca, 164,49 euros por hijo en la Valonia francófona por los hijos nacidos después del 1 de enero de 2020 y 159,63 euros por los hijos en la Comunidad germanófona.

Las prestaciones por el segundo o tercer hijo varían del mismo modo y ascienden hasta 296,89 euros por el tercer hijo en la parte germanófona de Bélgica.

Suecia

En Suecia, todos los padres reciben automáticamente una ayuda pública por su hijo, desde el primer mes de vida del niño hasta que cumple 16 años. La única condición es estar asegurado socialmente en Suecia.

Independientemente de los ingresos, cada niño en Suecia recibe 1.250 coronas suecas del Estado, lo que equivale a 110,47 euros.

Hay ayudas adicionales para las familias numerosas. Para los hijos mayores de 16 años, se puede solicitar la continuación de la prestación por hijo a cargo en determinadas condiciones.

Portugal

La cuantía de las ayudas públicas por hijos en Portugal se determina mediante un valor índice y depende de los ingresos familiares, la edad y el número de hijos.

Así, para las familias con ingresos bajos, se pagan entre 10 y 120 euros de ayuda mensual. A partir de una renta superior a cinco veces el salario mínimo, no hay prestación por hijo a cargo.

El salario mínimo legal (SMN) en Portugal se elevó a 760 euros en 2023.

Polonia

En Polonia existe desde el 1 de abril de 2016 una ayuda sistemática a las familias, independientemente de los ingresos. Se aplica a todos los niños de un hogar hasta los 18 años.

Para los menores de 5 años, hay 95 zlotys (20,52 euros) al mes; por hijo de 5 a 18 años, 124 zlotys (26,79 euros); por hijo de 18 a 24 años, 135 zlotys (29,16 euros).

En función de las necesidades, también se puede solicitar una prestación única de maternidad de 1 000 PLN (216,03 EUR) y otros complementos diversos.

Hungría

En Hungría se pueden solicitar prestaciones familiares por hijos de hasta 16 años. Las familias con un hijo perciben 12 200 florines (32,88 euros), por dos hijos 13 300 florines (35,85 euros) y por tres hijos 16.000 forints (43,13 euros) al mes.

Grecia

Quienes hayan residido en Grecia de forma continuada durante cinco años pueden solicitar prestaciones por hijos a cargo. Los pagos se gradúan en función de los ingresos y oscilan entre 28 euros al mes y 70 euros para el primer y el segundo hijo. Para el tercer hijo, la ayuda asciende a entre 56 y 140 euros.

Además, existe la posibilidad de una ayuda única por nacimiento (2 000 euros) y, en caso necesario, ayudas extraordinarias para las familias de regiones remotas o especialmente montañosas.

Quien gane más de 15 000 euros no tiene derecho a prestaciones por hijo a cargo en Grecia.