Israel ha respondido a España diciendo que ninguna entidad extranjera "decidirá por el pueblo israelí".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, muestra su apoyo a las manifestaciones en Israel y en su "lucha por la democracia".

En el vídeo, de a penas medio minuto de duración, el presidente dijo: "Queridos amigos israelíes, nosotros, como socialistas internacionales, siempre hemos luchado por la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia", lo que "son valores que no podemos dar por descontados y que tenemos que promover y defender día a día".

Israel responde a Sánchez

Israel no ha tardado en responder a estas declaraciones. El ministro de Asuntos Exteriores del estado judío, Eli Cohen, tuiteó: "Ninguna entidad extranjera decidirá por el pueblo israelí".

La semana pasado, Cohen estuvo de visita oficial en España y mantuvo diálogos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su homólogo, José Manuel Albares, y con la presidenta del Congreso, Meritxel Batet.

Decimoséptima semana de protestas en Israel

El video coincide con las protestas de este sábado, que por decimoséptima semana consecutiva, decenas de miles de personas han salido a las calles de todo el país para mostrar su rechazo a la reforma judicial del presidente Benjamín Netanyahu, que según sus críticos, acabaría con la separación de poderes y la independencia de la Justicia en el Estado. Tales cambios debilitarían al Tribunal Supremo, otorgando al Parlamento, controlado por los aliados de Netanyahu, autoridad para anular sus resoluciones y limitando su capacidad para revisar las leyes.

Los líderes de las protestas masivas quieren que las propuestas se desechen por completo. "No hemos hecho más que empezar", rezaba una pancarta que los manifestantes sostenían en la protesta principal de Tel Aviv, centro económico de Israel. "Cada semana nos manifestamos para exigir que el gobierno mantenga un país democrático. Sin democracia no tenemos sistema sanitario, no tenemos justicia, todo el sueño sionista fracasará. Estoy aquí y estaré aquí todas las semanas hasta que caiga el gobierno", confiesa Tony Heymann, manifestante.

Estas manifestaciones surgen después de que el jueves pasado Jerusalén acogiera una gran reunión de partidarios de la reforma judicial y del Gobierno, el más conservador de su historia. Entre los participantes hubo varios ministros de la actual coalición. Estos reivindicaron su apoyo a la medida que ha conseguido polarizar a la sociedad israelí por completo.