Por Laila Humairah; Aadel Haleem

La cocina peruana ha tomado por asalto al mundo culinario, y es tendencia gastronómica en muchos países, incluído Catar. La barbacoa coreana, junto a otros sabores asiáticos y polacos han conquistado también los paladares en este país.

A primera vista, hay muchos restaurantes lujosos y de alto nivel en Doha; hay para todos los gustos. Catar es un crisol de cocinas multiculturales, y al profundizar en la búsqueda es posible deleitarse con auténticas joyas.

Comida callejera del noreste de China

El restaurante familiar de Zhang Jia Ni está especializado en comida tradicional china del noreste. Su propietaria cuenta que muchas cosas han cambiado en Doha desde que sus padres abrieron su primer restaurante, hace más de una década.

Jia Ni dice que ahora es mucho más fácil encontrar ingredientes chinos aquí, que hace una década.

"Cuando íbamos a China, metíamos todo en el equipaje. Pero ahora es mejor porque aquí hay un supermercado chino. Así que es más fácil para nosotros", explica Zhang Jia Ni, Propietaria, Zhen Street Kitchen.

Rachel Morris, bloguera gastronómica, está entusiasmada con la aparición de más tiendas familiares en la ciudad.

Variedad gastronómica: comida tailandesa, birmana y vietnamita

En la vibrante zona de Bin Mahmoud se pueden apreciar tres diferentes tipos de cocinas asiáticas: tailandesa, birmana y vietnamita, en un mismo lugar.

Nunca había probado la comida birmana y tengo que decir que me he hecho fan. Me satisface realmente; es dulce, sabroso, crujiente... Rachel Morris Escritora y bloguera gastronómica.

"Nunca había probado la comida birmana y tengo que decir que me he hecho fan. Uno de mis platos favoritos son los espaguetis birmanos. Me satisface realmente; es dulce, sabroso, crujiente. Tiene pepinillos, es muy cool", expresa Rachel Morris, escritora y bloguera gastronómica.

Tuk Tuk Saigon abrió sus puertas durante la Copa Mundial. Con la llegada a Catar de aficionados al fútbol de todo el mundo, la oferta gastronómica se volvió mucho más internacional.

Comida restaurante 'Tuk Tuk Saigon' Euronews

Traemos la decoración de Tailandia, de Vietnam, para asegurarnos de que disfrutes del ambiente y de la calidad de la comida Natcha Kijjullajarit Friel Copropietaria, Tuk Tuk Saigon.

"Tuk Tuk Saigon no sólo ofrece comida; creamos el ambiente. Traemos la decoración de Tailandia, de Vietnam, para asegurarnos de que disfrutes del ambiente y de la calidad de la comida que traemos a la mesa también", cuenta Natcha Kijjullajarit Friel, copropietaria, Tuk Tuk Saigon.

Tres restaurantes bajo un mismo techo

Después de probar tres platos en un solo restaurante, llegó el momento de probar tres restaurantes bajo un mismo techo.

La comida es muy importante en este tipo de experiencias, pero también divertirse y conocer gente nueva. El tour de degustación es una idea del bloguero gastronómico Terry Booth.

"Una de las rutas gastronómicas,"Foodies on the Go"; consiste en ir a tres restaurantes diferentes en una misma calle o zona. Y la otra es 'Foodies under one roof', en la que vamos a tres restaurantes diferentes, pero dentro del mismo complejo hotelero", cuenta Terry Booth, fundador de 'The Doha Food Project'.

A lo largo de la noche, hace su ronda, y se asegura de que todo el mundo esté contento y bien alimentado. Con este proyecto Terry intenta ayudar a los pequeños restaurantes, llevando a gente que quizá nunca haya oído hablar de ellos.

La poderosa comida peruana

En los últimos años, la cocina peruana ha tomado por asalto al mundo culinario, tanto en tendencias gastronómicas como en alta cocina. Hasan Kayabasi, jefe de cocina de COYA, nos cuenta sobre el meteórico ascenso de la cocina peruana.

El ceviche representa a Perú; pero hay más que eso: hay casi 3 000 diferentes tipos de patatas y casi un centenar de tipos de callos. Hasan Kayabasi Jefe de cocina de COYA Doha.

"El ceviche es más o menos lo que representa a Perú. Pero hay más que eso: hay casi 3 000 diferentes tipos de patatas y casi un centenar de tipos de callos", explica Hasan Kayabasi, jefe de cocina de COYA Doha.

"Antes del siglo XVI, en Europa y Oriente, no sabíamos lo que era la patata o papa, que es originaria de Perú. Y hay ajíes que son específicos de Perú también", agrega.

Plato peruano del restaurante 'COYA Doha' Euronews

La diversidad de la cocina peruana está fuertemente influenciada por los japoneses, los chinos y los europeos. Todo esto ha generado que la cocina peruana sea una explosión de sabores.

"Con productos que trajeron de Japón y China, crearon lo que se llama cocina "chifa", que sólo se encuentra en Perú; esto es influencia china. Y esta el 'nikkei', que es influencia japonesa", cuenta Hasan.

La ola cultural coreana catapulta su cocina

Al restaurante Yee Hwa llega mucha gente a comer barbacoa coreana y mucho más. El estilo coreano de asar carne a la parrilla se ha convertido en una de las comidas de moda en el mundo, y muchos lo califican de experiencia gastronómica interactiva.

La barbacoa coreana siempre ha sido popular en Corea del Sur; pero con el auge mundial de la música pop y las series coreanas, la barbacoa coreana se ha catapultado internacionalmente.

Yee Hwa abrió sus puertas por primera vez en Catar en 1998, años antes de la ola cultural coreana. Hoy, Seung Moon continúa lo que empezaron sus padres, abriendo dos sucursales más y difundiendo el amor por la barbacoa coreana.

Barbacoa coreana, restaurante 'Yee Hwa' Euronews

Nuestra carne está cortada en lonchas finas para que se cocine fácilmente, y a su propio ritmo Seung Moon Socio gerente, restaurante Yee Hwa.

"La barbacoa coreana es diferente, porque participan todos los comensales. Nuestra carne está cortada en lonchas finas para que se cocine fácilmente, y a su propio ritmo", explica Seung Moon, socio gerente, restaurante Yee Hwa.

"También ofrecemos una variedad diferente de guarniciones, que complementan la carne en un envoltorio de lechuga", agrega.

Seung Moon dice que no hay reglas a la hora de comer barbacoa coreana; todo es válido, pero hay una cosa a tener en cuenta.

"La forma correcta de asarla es esperar a que esté más o menos poco hecha, antes de coger las tijeras y cortarla en trozos pequeños", explica Seung.

Malasia en Catar

Estamos en Mama Rozie, un restaurante con una amplia carta de cocina malaya e indonesia que promete el sabor de la comida casera.

Nacida en Malasia, Mama Rozie llegó a Catar con su familia en 1996. Poco después, empezó a preparar comidas para sus compatriotas que también habían emigrado. Gracias al apoyo de su comunidad, lo que empezó como un negocio casero, se amplió al restaurante que tiene ahora.

Plato del restaurante 'Mama Rozie' Euronews

"Para hacer fideos planos, tienes que usar vapor, primero una capa y luego se corta. Luego se vuelve a cocer al vapor una capa, y se corta; no es realmente fácil de hacer, pero es delicioso de comer", explica Mama Rozie, Fundadora, Restaurante Mama Rozie.

Polka: el primer y único restaurante polaco

No muy lejos de Mama Rozie está Polka, **el primer y único restaurante polaco de Catar. **

Magda Lux abrió Polka a finales de 2022, sobre todo porque echaba de menos comer comida polaca; pero también quería compartir un pedazo de su cultura, desde la comida hasta la decoración.

Restaurante polaco 'Polka' Euronews

La comida polaca es mucho más que "pierogi" o albóndigas, y el menú de Polka promete una experiencia gastronómica de una comida típica, de un fin de semana en Polonia.

"Tenemos lo que aquí llamamos repollo exprimido, pero en Polonia lo llamamos 'golumpki'; es col enrollada con carne y arroz. Y también tenemos algo parecido a una pizza, la llamamos 'zapiekanka', es deliciosa", explica Magda Lux, copropietaria, Polka.

Platos típicos del restaurante 'Polka' Euronews

Compartir la cultura a través de la comida es lo que me hace más feliz Magda Lux Copropietaria, Polka.

"Para mí, lo más importante es compartir mi cultura. Compartir la cultura a través de la comida es lo que me hace más feliz", finaliza.