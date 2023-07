Con las encuestas otorgando la victoria al derechista Partido Popular, es más que probable un futuro Gobierno nacional que incluya al partido de Santiago Abascal. Su crecimiento responde a varios factores, y se remonta al estallido del independentismo catalán en 2017.

Queda lejos el tiempo en el que España era uno de los pocos oasis en Europa sin presencia de la ultraderecha en sus instituciones. Desde las últimas elecciones generales en 2019, Vox cuenta con 52 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados.

Con las encuestas otorgando la victoria al derechista Partido Popular, es más que probable un futuro Gobierno nacional que incluya al partido de Santiago Abascal, que habría logrado atraer a alrededor del 13% de los votantes. "El Partido Popular ha conseguido, gracias a sus pactos con Vox, hacer que una fuerza que otrora era absolutamente marginal y que tenía una especie de cordón sanitario democrático, ahora sea asumible", valora la analista política Verónica Fumanal.

Su crecimiento responde a varios factores, y para comprenderlo hay que remontarse al estallido de la crisis del independentismo catalán en 2017. No fue hasta el año siguente cuando Vox, que nació como partido en 2013, empezó a tener rédito electoral.

"Todo el procés independentista catalán se vivió por toda España con una fortísima conmoción emocional que hizo que un partido como Vox cabalgara a lomos de esa emocionalidad, de esa reactividad", recuerda Fumanal.

A eso se sumaron la crisis del Partido Popular por sus escándalos de corrupción, que acabaron con el Gobierno de Mariano Rajoy a través de una moción de censura, y la llegada al poder del Partido Socialista con el apoyo de la extrema izquierda y partidos secesionistas. "Eso, evidentemente, es capitalizado por Vox, porque ahí encontramos uno de sus mayores enemigos, la que ellos consideran la anti España", añade el historiador autor de 'Extrema Derecha 2.0' Steven Forti.

Y entre esos enemigos que describe Forti, se incluyen no solo los nacionalismos e independentismos, sino también "todo lo que está conectado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el derecho de las minorías y el feminismo" que Vox ataca regularmente en sus discursos y programa electoral.

Pero hay otros elementos que los expertos señalan como claves para el auge de la ultraderecha en España. Fumanal se refiere al cambio tecnológico que "está haciendo que haya un clivage nuevo, no sólo de izquierda-derecha, no solo nacionalista-no nacionalista, sino por ejemplo, rural-urbano".

Además, se nutre del "miedo a lo desconocido", que "siempre tiene un movimiento nostálgico detrás", y de la mala situación socioeconómica. "El ascensor social se ha puesto en cuarentena", apunta Fumanal. "Hoy en día, una persona joven que se haya preparado más que sus padres no tiene garantizado vivir mejor que sus padres. Ese contrato social es el que permite que fuerzas populistas enganchen y conecten también con los jóvenes".

Una pancarta insta a la gente a votar en contra de la posible alianza entre el Partido Popular y Vox, el partido de extrema derecha, en Madrid, España, 15 de julio de 2023. Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Un discurso populista 'blanqueado'

"Todo discurso que tenga cierto éxito tiene pequeñas conexiones con la realidad", explica Fumanal. Así, Vox utiliza errores como la 'ley del solo sí es sí' que permitió la rebaja de penas a agresores sexuales como "arma arrojadiza". Y puede hacerlo con total libertad, según la analista política, porque "el populismo no tiene ninguna limitación ética o moral, ni ningún compromiso con la verdad".

Esa comunicación política la realizan a través de "canales be to be que no están fiscalizados, generando comunidades estancas, que no se avergüenzan, comunidades que se van retroalimentando y que cada vez son más grandes porque no tienen el elemento de contraste". Su objetivo, en palabras de Fumanal, es "inocular, no informar".

El proceso de calado de esos discursos extremistas en España ha sido paulatino, y ha tenido que ver el beneplácito de la derecha tradicional.

"Desde luego, se ha blanqueado a Vox. No sólo tras las elecciones en Andalucía", defiende Steven Forti. Para el historiador, el punto de inflexión de la actitud del PP fue su presencia, junto a Ciudadanos y Vox en una manifestación conjunta en la Plaza Colón en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez que denominaban 'Frankenstein'.

"España no hubo nunca lo que se llama cordón sanitario o cardón democrático frente a fuerzas de extrema derecha", apunta Forti. Algo que se materializó tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 con los pactos de Gobierno entre PP y Vox.

El partido de Alberto Núñez Feijóo firmó pactos de gobernabilidad en coalición con Vox en 135 ayuntamientos de toda España que "compran en buena medida algunos de los puntos programáticos de Vox".

A la consideración de la ultraderecha y su ideología como algo "asumible democráticamente", dice Fumanal, han contribuido también ciertos medios de comunicación, "porque hay determinados poderes que consideran que la derecha debe llegar, y para que llegue el Partido Popular en estos momentos necesita un trampolín que es Vox".

La ola extremista europea

España ha sido uno de los últimos países en sumarse a esta oleada de ultraderecha que es global, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que responde, según Steven Forti, al aumento de las desigualdades socioeconómicas, a la llamada "reacción cultural" frente a los cambios sociales o la inmigración, y a la crisis de las democracias liberales. Los "cortafuegos" frente a los discursos extremistas se han venido abajo en las últimas décadas, y la desafección a la democracia ha ayudado a que cale un discurso que explota el miedo.

Con la vista puesta en las elecciones europeas de junio de 2024, la UE teme los efectos de un Gobierno del PP con Vox en España. Eso, según Forti, además de reforzar la ola ultraconservadora que vive el viejo continente desde las elecciones en Italia, Suecia, Finlandia o Grecia, "pondría sobre la mesa la posibilidad de una futura alianza tras las próximas elecciones europeas entre el Partido Popular Europeo y los conservadores y reformistas europeos".

"Las extremas derechas, todas se han resituado, entonces ninguna habla ya de Brexit, Frexit o Italexit. Ahora bien, ninguna está a favor de una mayor integración europea", añade el autor de 'Extrema Derecha 2.0'. Vox, como el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), defienden un frenazo a la integración europea y la recuperación de soberanía nacional.

Pero, ¿hasta dónde puede seguir creciendo esta ola extremista? Para Verónica Fumanal, ha quedado demostrado que cuando estos partidos llegan al poder no se centran en las cuestiones que afectan a los ciudadanos. "Es una guerra identitaria, no ideológica", asegura. "Por lo tanto, cuando han gobernado, no han repetido. Trump no repitió, Bolsonaro no repitió, veremos a ver si Meloni repite. Y sólo en los países donde esas creencias están realmente imbricadas en la sociedad, como Polonia y Hungría, resisten gobiernos así".