Me gusta creer que la comida es accesible para todos. Debería ser accesible. Nadie debería ir a un restaurante, o ver un plato, y pensar en que no puede comerlo. Por ejemplo, si quiero un pastel y no puedo comerlo porque soy intolerante al gluten, o soy una persona vegana… debería poder tener la posibilidad de comerlo