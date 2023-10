Ha pasado más de un año desde que Louis Arnaud fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Evin, en Teherán. Para sus padres, la espera está siendo angustiosa.

El 28 de septiembre de 2022, Louis Arnaud fue detenido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Teherán. El economista, de 35 años, estaba dando la vuelta al mundo como mochilero.

Los padres de Louis, Sylvie y Jean-Michel Arnaud, recuerdan el angustioso momento en que recibieron una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

"Sentimos un shock, luego una preocupación instantánea seguida de ansiedad. Sabíamos que no se trataba de un país cualquiera, sino de Irán", explica a Euronews su padre.

Cómo ocurrió todo

"No teníamos noticias de nuestro hijo desde hacía varios días, pero no nos preocupamos porque nos avisó de que se iba a las montañas, donde la señal telefónica era limitada. Nos aseguró que se mantenía alejado de las protestas", declaró a Euronews su madre.

Dos semanas después de enterarse de su detención, Sylvie recuerda que el número de su hijo apareció en la pantalla de su teléfono. Sintió una sensación de alivio que se desvaneció demasiado pronto.

Jean-Michel (i) y Sylvie (d) Comité de Soutien Louis Arnaud

"Me llamó a su número personal, lo que me hizo pensar que lo habían liberado. Pero en realidad no, la llamada estaba preparada, intervenida y traducida", explica.

Durante los seis primeros meses de su encarcelamiento, Louis sólo llamó un puñado de veces, debido a que se encontraba en una zona de alta seguridad de la prisión de Evin.

"Ahora podemos hablar con él con más frecuencia, pero sabemos que nos está protegiendo y no nos cuenta toda la realidad de lo que se vive allí", añadió Sylvie.

"Ninguna de las acusaciones es cierta"

Louis fue arrestado junto a un grupo de mochileros que conoció durante sus viajes.

El día de su detención, habían salido a celebrar el 30 cumpleaños de una de las chicas y, tras pasar la tarde en un parque de atracciones, se dirigieron a una sala de juegos de escape. Pero la diversión del grupo se vio truncada cuando fueron detenidos por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Los demás viajeros -de nacionalidades iraní, polaca e italiana- han sido liberados, pero no Louis.

"Se le acusa de participar en protestas que amenazan la seguridad del Estado y de contribuir a la propaganda antigubernamental. Por supuesto, ninguna de estas acusaciones es cierta", afirma su padre.

Louis atravesó Italia, Grecia, Turquía, Georgia y Armenia antes de llegar a Irán.

Viajaba "para descubrir otras culturas y era un gran viajero", declaró su madre a Euronews. Este era el segundo intento de Louis de dar la vuelta al mundo, después de que su primer intento se viera truncado por la pandemia de COVID-19.

Una respuesta europea insuficiente

Sylvie y Louis creen que el gobierno francés está haciendo lo que puede para liberar a su hijo.

"Estamos en contacto con el Centro de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no con mucha frecuencia porque no siempre tenemos información nueva que compartir".

"Aunque hay negociaciones, se nos advirtió de que no se nos mantendría informados; no es una cuestión sobre la que podamos preguntar", declaró a Euronews Jean-Michel.

A principios de año, los presos franceses Bernard Phelan y Benjamin Brière fueron puestos en libertad tras pasar respectivamente más de tres años y ocho meses entre rejas.

Francia asegura que no paga por la liberación de presos y rehenes, pero una investigación del New York Times sugiere lo contrario.

A nivel europeo, la familia Arnaud se siente mucho menos apoyada.

"Nos hemos puesto en contacto con varios eurodiputados, al igual que las familias de otros europeos detenidos en Irán. Pero esto no ha servido de nada. También nos hemos puesto en contacto con Josep Borrell y no hemos obtenido respuesta", explica Sylvie.

Alrededor de 12 europeos -algunos de ellos con doble nacionalidad- están actualmente encarcelados en Irán. En septiembre, Borrell confirmó que un ciudadano sueco encarcelado desde hacía más de 500 días era en realidad un diplomático de la UE. Irán ha utilizado constantemente a los europeos como moneda de cambio.

Otros ciudadanos franceses -Cécile Kohler, Jacques Paris y otra persona cuya identidad no se ha revelado- también siguen en prisión.

"Es una espera interminable que nada puede justificar. Así que es complicado, es difícil, pero hay que seguir adelante. Hay que tener fe y esperanza, porque estamos convencidos de una cosa: de que saldrá. Pero la gran incógnita es cuándo", dijo el padre de Louis.

¿Cómo trata Europa a Irán?

El 15 de septiembre, el Parlamento Europeo celebró un debate sobre la eficacia de las medidas contra Irán "un año después del asesinato de Mahsa Amini".

"Los últimos 12 meses han marcado un claro cambio en nuestras relaciones con Irán. Hemos adoptado nueve rondas consecutivas de sanciones... Nuestras relaciones con Irán están en un punto bajo, pero debemos mantener abiertos los canales diplomáticos", declaró Borrell.

Según la legislación de la UE, corresponde a los 27 Estados miembros prestar asistencia consular y ocuparse de sus ciudadanos encarcelados en Irán. También pueden solicitar ayuda a Bruselas para complementar estos esfuerzos.

Pero otros, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, condenaron la falta de acción efectiva de la UE.

Declaró: "Señor Borrell, es hora de decirlo claramente: La política iraní de la UE de los últimos 44 años ha fracasado. Deje de reunirse con representantes del régimen. Empiece a reunirse con las numerosas personas que abogan por un Irán libre".