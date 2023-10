Apuñalamiento en un colegio francés | Un profesor murió apuñalado por un joven checheno fichado por la policía por su radicalización. El agresor también hirió a otro docente y a un empleado del centro, que está en estado crítico

Un joven armado con varios cuchillos sembró este viernes el pánico y la muerte en un centro escolar de Arras, en el norte de Francia.

Al grito de "Alá es grande", mató a un profesor a la entrada del centro educativo y después hirió a otras dos personas: un empleado del colegio, que se encuentra en estado crítico, y otro docente, herido de menor gravedad. Esto ocurrió en un contexto de temor a que se importe el conflicto entre Israel y Hamás.

Martin Doussau, que trabaja como profesor de filosofía, fue testigo del ataque.

"El cocinero fue agredido. Quise intervenir y me persiguió. Iba armado con dos cuchillos. Me preguntó si era profesor de historia. Creo que estaba buscando uno. Me atrincheré. Después vi cómo le detenían y llegaban los servicios de emergencia", relata.

El agresor, que fue detenido, es un joven checheno de 20 años, antiguo alumno del centro, que estaba fichado por radicalización y bajo vigilancia policial.

El hermano del joven también ha sido detenido cuando se encontraba cerca de otro centro escolar, aunque no iba armado.

La Fiscalía Antiterrorista francesa se ha hecho cargo de la investigación.

Macron pide unidad frente a la "barbarie del terrorismo islamista"

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió tras el ataque a los franceses que permanezcan "unidos" y se mantengan "firmes" frente a "la barbarie del terrorismo islamista", tras el ataque de Arras. en un contexto de temor a que se importe el conflicto entre Israel y Hamás.

"Permanezcamos unidos", "permanezcamos juntos y nos mantengamos firmes", declaró el Jefe del Estado en el patio del instituto donde se produjo el ataque. "Se ha tomado la decisión de no ceder ante el terror, de no dejar que nada nos divida".

Macron también confirmó que este mismo viernes se había neutralizado una tentativa de atentado en la región de París.

"Una intervención ha permitido hoy desbaratar otra tentativa" de atentado, ha explicado en una breve declaración en Arras Macron, sin dar más detalles.

La prensa francesa ha informado hoy de que un hombre armado con un cuchillo de cocina ha sido arrestado en los alrededores de un instituto cuando salía de una mezquita en la localidad de Limay, en el departamento de Yvelines, en el área metropolitana de París.