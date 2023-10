Por Euronews en Español

En una conferencia en Bielorrusia, Péter Szijjártó afirmó que, durante décadas, el éxito de Europa se basó en una combinación de tecnología occidental y combustibles fósiles orientales, baratos y accesibles.

PUBLICIDAD

El ministro de Exteriores de Hungría señala que su país seguirá comerciando con Rusia en materia energética, a pesar de las medidas de la UE para acabar con su dependencia del petróleo y el gas rusos. En una conferencia en Bielorrusia, Péter Szijjártó afirmó que, durante décadas, el éxito de Europa se basó en una combinación de tecnología occidental y combustibles fósiles orientales, baratos y accesibles.

"El lugar donde se compra la energía no tiene nada que ver con la política, y no se trata de una declaración política. Es una cuestión de realidad física. Puesto que la obligación y responsabilidad del Gobierno de Hungría es garantizar el suministro seguro de energía del país, y como está físicamente excluido, sin las fuentes rusas, continuaremos cooperando de manera 'pragmática' con Rusia... Como hacen muchos otros, pero no hablan de ello", declara Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría.

Muchos países de la UE consideran que Hungría es el miembro más prorruso del bloque comunitario. Esa percepción se ha visto reforzada recientemente, en una cumbre celebrada en China, donde el primer ministro Víktor Orbán parece haber mostrado cierta sintonía con el presidente ruso Vladímir Putin.