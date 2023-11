Francia: renovada tensión en torno a la educación familiar

Por Ilaria Federico

En septiembre, justo cuando la mayoría de los alumnos volvían a la escuela, unos 60.000 niños iniciaron un nuevo año de escolarización en casa en Francia. Pero para algunos padres, el deseo de practicar la escolarización en casa chocó con la nueva normativa. Nuestra encuesta.

Antes de la ley de 24 de agosto de 2021, los padres podían practicar la educación familiar (IEF) enviando una simple declaración al ayuntamiento, cualesquiera que fueran sus motivos.

Pero para este nuevo curso escolar, han tenido que presentar una solicitud de autorización a su autoridad educativa local, que solo se aprueba si cumple una de las cuatro razones establecidas en la ley: el estado de salud del niño, la práctica intensiva de actividades deportivas o artísticas, la itinerancia de la familia y la existencia de una situación específica del niño que motive el proyecto educativo.

Según la ex Secretaria de Estado Sonia Backes,este nuevo sistema ha provocado un descenso del 29% en el número de niños escolarizados por sus familias.

Asociaciones y colectivos denuncian un sistema que pondría trabas a la educación en casa.

"En realidad, se trata de una prohibición encubierta de la educación en casa", afirma Jalil Arfaoui, portavoz de NonSco'llectif. "Nos adherimos a los valores de la República, pero se nos considera separatistas en potencia", comentó.

Los cambios en la ley se deben a la preocupación por posibles abusos relacionados con ideologías separatistas.

En su discurso sobre el separatismo del 2 de octubre de 2020, Emmanuel Macron expresó su deseo de prohibir la educación en casa: "Cada día, los rectores descubren niños completamente fuera del sistema. Frente a estos abusos, que excluyen a miles de niños de una educación cívica (...) He tomado una decisión: desde el inicio del curso escolar 2021, la escolarización en casa se limitará estrictamente a las exigencias sanitarias".

Sin embargo, el vínculo entre la escolarización en casa y los excesos separatistas sigue siendo difícil de establecer. Según una encuesta realizada por la DGSCO para el curso 2016-2017, solo el 1,5% de los 30.139 niños escolarizados en casa habían tomado esta decisión por motivos religiosos, y ningún otro fenómeno separatista aparece entre las motivaciones. En la encuesta del curso escolar sucesivo, el tema religioso ni siquiera se menciona.

Rechazos que enfurecen a los padres

En el fondo de la polémica hay un cambio importante: las razones aceptadas para practicar la FIE se han restringido al estado de salud del niño, a la práctica intensiva de actividades deportivas o artísticas, a la itinerancia de la familia y a la existencia de una situación propia del niño que motive el proyecto educativo.

Es este último punto en particular el que está alimentando el descontento de los padres. Cientos de familias se manifestaron en varias ciudades el 15 de septiembre, Día Internacional de la Libertad de Enseñanza. Los participantes denunciaron lo que consideran denegaciones arbitrarias de sus peticiones por parte de las autoridades educativas.

Para Laurence Le Guilly, de Libres enfants du Tarn, madre de tres hijos que siempre han sido educados por sus familias, era un grito de frustración: "No hay definición de la causa 4: no entendemos qué indica esta 'situación específica del niño', nos damos cuenta de que es arbitraria, no hay una interpretación armonizada entre las academias".

Rassemblement devant le rectorat de Lyon, le 15 septembre 2023, contre la loi sur l'instruction en famille. ©Ilaria Federico

Valérie Piau, abogada especializada en derecho educativo, confirma lo que temen los padres: "Hay un elemento de arbitrariedad en la medida en que no existe una definición jurídica de la existencia de una 'situación específica del niño'. Así que la evaluación la hará caso por caso cada director académico de los servicios nacionales de educación, y no todos tendrán necesariamente la misma interpretación".

"La cuestión del interés superior de cada niño es central, y cada caso se considera e investiga individualmente", nos dijo la autoridad educativa de Montpellier. "Sobre la base de todos los documentos que nos proporcionan los padres, estudiamos escrupulosamente, con el asesoramiento de expertos, la cuestión de la situación específica del niño que justificaría el IEF y la adaptación del proyecto presentado a la situación en cuestión", reaccionó el rector de Orléans-Tours, Gilles Halbout.

"También prestamos mucha atención a si los padres poseen o no las cualificaciones exigidas por la ley", prosiguió. De hecho, sólo los padres que poseen el bachillerato están autorizados a enseñar a sus hijos.

De todas las academias, sólo Rennes, Orléans-Tours, Hautes-Alpes y Burdeos nos han facilitado datos sobre las denegaciones correspondientes al curso escolar en curso. La autoridad educativa de Rennes rechazó el 22% de las solicitudes. Orléans-Tours rechazó alrededor del 10% de las solicitudes, un tercio de ellas motivadas por el punto cuatro. En Hautes-Alpes, el 27% de las solicitudes fueron rechazadas. En la autoridad educativa de Burdeos, se rechazaron el 8,1% de las solicitudes, una cuarta parte de las cuales estaban relacionadas con el motivo 4.

Según los datos recogidos por el colectivo NonSco'llectif a través de Démarches simplifiées, los porcentajes de denegaciones varían del 3,5% al 33% según las academias.

Contradicciones en la aplicación de la ley

Existen disparidades en la forma de tramitar las solicitudes. Virginie Duclaux, de 44 años y madre de cuatro hijos, presentó una solicitud argumentando que necesitaba adaptar la educación de su hija de tres años y medio según los principios del método Montessori y en armonía con la naturaleza. Su solicitud fue rechazada por la autoridad educativa de Grenoble. Sin embargo, la autoridad educativa de Guayana aceptó la solicitud de Kevin Girault, que había alegado razones similares para su hija, en particular la necesidad de aprender al aire libre.

"El Ministerio de Educación deniega sistemáticamente las autorizaciones, sean cuales sean las razones. Esto desvirtúa el espíritu de la ley, y los tribunales administrativos se ponen del lado de la autoridad educativa", protesta Virginie Duclaux, cuyo recurso administrativo también fue rechazado. "No hay base científica ni rigor en las decisiones de aceptación o denegación; todo depende de las preferencias subjetivas de quienes examinan las solicitudes", comenta Kevin Girault.

El año pasado, Emmanuelle (el nombre se ha cambiado por razones de confidencialidad, ya que ha recurrido al Conseil d'État para impugnar la denegación de su solicitud), solicitó a la autoridad educativa de Toulouse que su hija fuera educada en un entorno familiar. Su solicitud fue denegada y la niña se vio obligada a asistir a la escuela. Durante el curso escolar, desarrolló una fobia escolar.

A pesar del certificado de su médico de cabecera y del dictamen de un psiquiatra infantil que recomendaba que su hija se quedara en casa, su solicitud fue rechazada de nuevo este año. El médico de la escuela sugirió un arreglo en la escuela en lugar de la escolarización en casa. "Náuseas, vómitos, ataques de ansiedad, insomnio... en cuanto llega al colegio, se pone pálida, se retrae y se niega a hablar", describe Emmanuelle. "No entiendo cómo se puede ignorar la opinión de un especialista en favor de la de un médico escolar", se queja. No es la única que ha sido rechazada a pesar de tener problemas de salud. En muchos casos, el certificado del médico o del psiquiatra infantil no es suficiente: la autoridad educativa exige que el médico escolar evalúe la situación. Sobre este punto, Valérie Piau considera que "como no hay nada específico en la ley, si consideran que no tienen suficiente información médica, pueden pedir que el niño sea examinado por el médico de la escuela".

Del debate escolar al extremismo

La decisión de optar por la educación en casa puede estar basada en la movilidad familiar, las necesidades médicas y el deseo de un aprendizaje poco convencional.

Sin embargo, para muchos padres, esta elección también se deriva de una visión crítica del sistema educativo nacional.

"En la escuela de nuestro pueblo había demasiada rotación de profesores y muchas ausencias, y además había un profesor que no era muy simpático. Así que decidimos retirar a nuestro hijo", explica Morgane Roubaud, de 37 años.

"Veo el fracaso total de las escuelas públicas actuales", comenta Boise Antelme, 53 años. "Faltan recursos. Los profesores hacen lo que pueden, pero no hay presupuesto. Las escuelas francesas son prehistóricas", explica esta profesora de FLE, cuyo hijo de 11 años entra en su sexto año de IEF.

Gaïa Ludington, de 35 años, explica su oposición a la escolarización obligatoria desde los tres años. "Mi hija mayor acaba de empezar la escuela este año con siete años y medio. Mis otros hijos empezarán también a la misma edad. A los tres años, obligarles a madrugar para pasar el día con 30 niños no es esencial.

También hay quienes se han alejado del sistema escolar tradicional por restricciones de salud. "Las restricciones sanitarias del colegio eran una forma de maltrato", apunta Sandra M. "Creo que llevar la mascarilla no es sano para el sistema respiratorio de los niños, su desarrollo emocional y psicológico", razones que llevaron a esta naturópata a retirar a sus hijos de 7 y 9 años del colegio en 2021.

Sin embargo, la educación en casa puede convertirse en sinónimo de peligro para algunos niños. "Podemos encontrarnos ante casos de separatismo, desconfianza y malestar social", comenta Gilles Halbout, rector de la autoridad educativa de Orleans-Tours.

Según laencuesta realizada por la DGSCO para el curso 2016-2017, se transmitió información preocupante para 59 de 30.139 niños. En 2018-2019, fueron 39 niños de 35.965.

Los hijos de C. B., que siempre han sido educados en casa, fueron confiados a Bienestar Infantil el 2 de octubre. La familia se negó a solicitar la autorización del IEF por segundo año consecutivo. A raíz de un informe de la autoridad educativa de Toulouse a la fiscalía de menores por sospecha de derivas sectarias, los padres de los tres niños se negaron también a someterse a una evaluación por el CRIP (nota del editor: Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation) y a asistir a dos citas con el juez de menores.

"El perfil psicológico de los padres parece muy preocupante", señala el informe del juez de menores del tribunal judicial de Toulouse. Euronews pudo confirmar "los comentarios incoherentes, desconfiados e incluso hostiles hacia las instituciones y la ley" citados en la sentencia durante varias entrevistas con la familia.

Los padres desafían al Estado

Aunque la nueva ley pretende combatir el alejamiento de las familias de los valores republicanos y del modelo escolar tradicional, según Jalil Arfaoui, de Nonscollectif, parece haber tenido el efecto contrario. "Muchas familias han abandonado Francia y otros padres se han convertido en fantasmas, haciendo IEF de forma invisible. En realidad, la ley está creando comportamientos separatistas, porque las familias que declaraban IEF antes de la ley ahora se han perdido de vista. Son familias que se sienten perseguidas y a las que les cuesta confiar en el Estado", explica.

"Si cada vez que aprobamos una ley nos dicen que va a llevar a la gente a radicalizarse aún más, significa que somos una sociedad sin ley, y una sociedad sin ley es una sociedad en la que impera la ley del más fuerte", reacciona Gilles Halbout, rector de la autoridad educativa de Orléans-Tours.

"No obligaremos a nuestros hijos a ir a la escuela", explicó Laurence Le Guilly. Si mis hijos no acceden el año que viene, ni hablar de someternos a esta ley. Queremos intentar seguir la vía legal, de lo contrario intentaremos quedarnos en Francia ilegalmente o exiliarnos", explica.

Es la misma historia para Nicolas Hodin, de 39 años, padre de dos niños de 5 y 7 años que llevan tres años en el IEF. "Si nos rechazan, tenemos varias opciones. O mudarnos y salir de Francia, u optar por la desobediencia civil con todos sus riesgos. Pero nos ponen en una situación extrema, quieren elegir por nuestros hijos", explica.

Lamayoría de los padres con los que nos reunimos ya han optado por la "desobediencia civil", es decir, se niegan a acatar el requerimiento de escolarización después de que su solicitud haya sido rechazada. Cuarenta y dos familias han declarado formalmente su desobediencia civil formando la asociación Enfance Libre.

Pero también hay padres que deciden practicar la IEF de forma invisible para eludir los criterios de la nueva ley. "Por definición, las familias fuera del radar no se identifican. Es difícil dar una cifra", explica Enfance libre.

Sin embargo, la desobediencia civil, abierta o encubierta, puede acarrear sanciones penales. "Les digo muy claramente a las familias que tengan mucho cuidado, porque pueden ser denunciadas a los servicios sociales por información preocupante", explica Maître Piau. "Es mejor seguir el marco legal, remitir el asunto al defensor de los derechos, al defensor del pueblo académico, hacer un recurso jerárquico, un recurso informal, etc.".

La asociación Liberté éducation presentó una queja ante la ONU en la 74ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebrada en Ginebra el 3 de octubre. El Comité evaluó el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de Francia. El llamamiento de Liberté et éducation fue claro: "Le instamos a que retransmita el sufrimiento de tantas familias y niños víctimas de una ley originalmente destinada a los separatistas islamistas".

La ONU no tardó en responder. En su informe titulado "Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Francia", publicado el 16 de octubre de 2023, el Comité instó a Francia a garantizar que "se tenga debidamente en cuenta el interés superior del niño cuando se tomen decisiones sobre la autorización de la educación familiar".

Normativa en Europa

"La educación en casa se practica en toda Europa", explica a Euronews Sílvia Cópio, asesora del Movimiento por la Libertad de Enseñanza en Portugal y representante del Global Home Education Exchange.

El último informe de Eurydice, la red europea sobre sistemas educativos, que data de 2018, ofrece una visión general de las prácticas de educación en el hogar en Europa.

Home education policies in Europe Eurydice (European Education and Culture Executive Agency)

"En algunos países, la instrucción parental está completamente prohibida, como en Alemania", explica Silvia Copio. " En otros países, la situación es más simple, como en el Reino Unido, donde existe la mejor regulación de todas, simplemente porque no existe regulación alguna", continúa. "Incluso en Italia, Portugal, Irlanda y Bélgica hay buenas leyes al respecto.

Según el informe Eurydice, la educación en casa está permitida en la mayoría de los países europeos, generalmente sujeta a normas específicas. Sin embargo, un puñado de naciones permite esta opción sólo en circunstancias excepcionales, principalmente por motivos de salud.

En estos casos, suele exigirse una solicitud de autorización, acompañada de un certificado médico que justifique la decisión.

Alemania, por ejemplo, sólo permite la educación en casa a los niños que no pueden asistir a la escuela por enfermedad. En España, esta opción se reserva a los alumnos que, por razones médicas, no pueden asistir a la escuela durante un periodo prolongado. Croacia también ofrece la escolarización en casa para alumnos con problemas motrices graves o enfermedades crónicas. Además, en Chipre, sólo pueden beneficiarse de esta opción los alumnos de educación especial que hayan obtenido la autorización del Ministerio.

En los Países Bajos, circunstancias excepcionales pueden eximir a determinados niños de la obligación de asistir a la escuela, en particular cuando los padres se oponen a la filosofía de las escuelas de la región. Suecia, por su parte, permite la escolarización en casa en situaciones limitadas, siendo especialmente restrictiva para garantizar que el niño vuelva a la escuela lo antes posible.

Casi todos los países que limitan la escolarización en casa a situaciones excepcionales exigen que los profesores estén cualificados, a excepción de los Países Bajos y Suecia, donde no existe ninguna normativa específica.

En los otros 14 países donde se permite la educación en casa por cualquier motivo, no hay requisitos específicos para la cualificación de los profesores, lo que deja a los padres total libertad para elegir a la persona responsable de la educación de sus hijos.

Por último, en el Reino Unido no se exige a los padres que se registren o soliciten autorización para la educación en casa, y no hay obligación de que sigan el plan de estudios nacional. El único requisito para los padres es que sus hijos "reciban una educación eficaz a tiempo completo, adecuada a su edad, capacidades y aptitudes".