Gaza | Hambre en los campos de refugiados

Por euronews

Los desplazados por la guerra en Gaza sufren ahora una "guerra de hambre" además del horror que dejaron atrás.

PUBLICIDAD

Huyeron de sus hogares sin dinero ni pertenenciaa alguna ... y sin nada que llevarse a la boca.

Los desplazados por la guerra en Gaza sufren ahora una "guerra de hambre" además del horror que dejaron atrás.

En el campamento que pueden ver en este vídeo, conseguir una sola comida al día es casi imposible.

Los testimonios no dejan lugara dudas:

Yamen Labad, niño desplazado: "Encendí esta leña para cocinar trigo para mí y mis hermanos para que pudiéramos comer. No hemos comido desde ayer".

Batoul Al-Skafi, Niña desplazada: "Cuando mi madre cocina la comida, la reparte entre mis hermanos y yo. A veces me dan una barra de pan y a veces duermo con hambre porque no hay pan".

Las familias del campamento nos cuentan que pasan muchos días sin comer.

Una madre de familia desplazada, Umm Mahmoud Al-Athamna, cocina los frijoles y la mulujía que ha conseguido gracias a los vecinos de la zona:"Conseguir pan es difícil, conseguir agua es más difícil y también harina, no hay ayuda y la situación de los niños es difícil. Sólo pueden recibir una comida al día, el almuerzo. No hay desayuno ni cena. La situación es difícil. Huimos rápidamente de nuestra casa, no esperábamos que llegara la guerra, así que no tenemos nada ni dinero".

El bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza ha dejado los mercados vacíos, sin nada.

Muchas familias han cambiado una muerte segura bajo las bombas por una languidecer lento en los campos de refugiados.