Estaban entre los aficionados que habían viajado para ver jugar al equipo de fútbol israelí en las eliminatorias para la Eurocopa 2024 en Budapest.

Entre los supervivientes del kibutz de Kfar Azza, a 5 kilómetros de Gaza, está Esti Bitton, una vecina que explicó cómo corrió con sus tres hijos y su marido hasta un refugio durante el ataque.

Finalmente fueron rescatados 23 horas después: "Sin nada que comer ni nada que beber, no hablábamos. Siempre estábamos hablando por teléfono en el grupo de WhatsApp del kibutz y escuchando todo lo que pasaba. Escuchábamos muchos disparos".

Elinor Biton-Bariach estaba escondida en el sótano con su familia cuando los milicianos de Hamás invadieron su casa.

Dispararon desde el tejado contra los vecinos, matando a más de sesenta de ellos.

A pesar de todo, Elinor no se plantea dejar su casa: "Aunque no vivimos en el kibutz en este momento, queremos regresar. Seremos más fuertes. Seremos, quiero decir, más sabios y probablemente seremos mejores como comunidad. Pero Hamas no va a ganar esta vez. Vamos a regresar porque estas son nuestras casas y este es nuestro hogar y esta es nuestra comunidad".

Varios supervivientes también contaron cómo decenas de sus vecinos fueron secuestrados como rehenes y llevados a Gaza ahora bajo el fuego de Israel. No han vuelto a saber nada de ellos.