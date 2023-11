Por Euronews con AP

El barco renvió una señal de socorro y poco después desapareció

Un carguero se hundió frente a la isla griega de Lesbos en mares tormentosos la madrugada del domingo, causando la muerte de un miembro de la tripulación, 12 desaparecidos y un rescatado, informaron las autoridades.

El Raptor, registrado en las Comoras, se dirigía a Estambul desde Alejandría, Egipto, transportando 6.000 toneladas de sal, de acuerdo con la guardia costera, que detalló que a bordo iban 14 tripulantes, entre ellos ocho egipcios, cuatro indios y dos sirios.

El barco reportó un problema mecánico a las 7:00 de la mañana del domingo, envió una señal de socorro a las 8:20 de la mañana y poco después desapareció a unas 4,5 millas náuticas (8 kilómetros) al suroeste de Lesbos, indicaron las autoridades.

El cadáver del tripulante fue recuperado la tarde del domingo y transportado a Lesbos. El cadáver llegó a la isla, pero todavía no ha sido identificado, dijo una vocera de la guardia costera a The Associated Press.

Un egipcio fue rescatado, afirmó otra portavoz horas antes a la agencia AP.

Añadió que ocho barcos mercantes, dos helicópteros y una fragata de la Marina griega estaban buscando supervivientes. Tres barcos de la guardia costera tuvieron dificultades para llegar a la zona debido al mar embravecido, destacó. Las portavoces hablaron bajo condición de anonimato porque el caso estaba en curso y no estaban autorizadas para discutir el tema con los medios.

El canal privado de televisión Mega reportó que el tripulante rescatado, un ingeniero, dijo a los agentes de la guardia costera que el agua comenzó a entrar al barco el sábado.

En la zona soplan vientos del noroeste de más de 80 kilómetros por hora, según el servicio meteorológico nacional.