Por Euronews con AFP

La obra fue escrita por una autora ucraniana y adaptada por el director búlgaro, Galin Stoev, que quiere desafiar el sentimiento pro-Kremlin en el país balcánico.

PUBLICIDAD

El Teatro Nacional de Sofía en Bulgaria ha estrenado una obra satírica que ha causado sensación entre los búlgaros. La obra de teatro, escrita por la autora ucraniana Sasha Denisova, retrata al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sus aliados cuando se enfrentan al tribunal de crímenes de guerra por la invasión de Ucrania.

Tras su estreno en Polonia y Estados Unidos a principios de año, el director invitado, Galin Stoev, adaptó la obra para una audiencia búlgara, con el objetivo de desafiar el sentimiento pro-Kremlin que prevalece en el país balcánico.

La obra cuenta la historia de un adolescente huérfano de Mariúpol que imagina a los altos mandos de Rusia rindiendo cuentas por su papel en la guerra en Ucrania. De la misma manera que Charlie Chaplin se burló del líder nazi, Adolf Hitler, en la pantalla, "hay que reírse de Putin sin piedad", ha comentado la autora de la obra, Sasha Denisova.

"Si no podemos ver el juicio en La Haya en la vida real, veámoslo en el teatro", ha apuntado.

Putin es interpretado por una actriz

En la obra actual del Teatro Nacional de Sofía, el papel de Putin es interpretado por una mujer, la actriz Radena Valkanova. "Cuando Galin me hizo esta propuesta, no sabía que Putin iba a ser interpretado por una mujer y no lo entendí", aseguró Valkanova a la agencia de noticias AFP.

"Pensé que sería un poco difícil interpretar a un hombre y para qué. Luego entendí que estaba pensado para ser así", dijo Valkanova. "Estoy feliz de que haya algo como esto que despierte el pensamiento de la gente, algo que nos falta como nación", añadió.

Los actores y el director tuvieron que ir cambiando el guión sobre la marcha, debido a las circunstancias cambiantes de la guerra. Tras el golpe fallido del Grupo Wagner, tuvieron que improvisar e introducir líneas nuevas.

Bulgaria, un país históricamente cercano a Rusia

Bulgaria es un país históricamente cercano a Rusia y, a pesar de ser miembro de la UE y de la OTAN, todavía tiene muchos ciudadanos que sienten nostalgia de lo que consideran "los días de gloria" del imperio ruso y la Unión Soviética.

La nostalgia también se refiere a Rusia como protector del pueblo eslavo de Bulgaria del imperio otomano.

Los estudios que sugieren que el 30% de los búlgaros son pro-Kremlin alentaron a Stoev en su determinación de montar una adaptación "reveladora" de la obra ucraniana en la capital búlgara.

“El público está profundamente conmovido y hace preguntas”, dijo Stoev, después de que los actores recibieron otra ronda de ovaciones del público.