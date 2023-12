Euronews habla con David O'Sullivan, enviado de la UE para las sanciones, sobre las lagunas jurídicas, la elusión de las sanciones, la economía rusa y las críticas por la respuesta de la UE a la guerra en Oriente Medio.

Mientras Occidente sigue sancionando a Rusia por su invasión ilegal de Ucrania, algunas empresas extranjeras han intervenido y suministran al ejército ruso tecnologías críticas prohibidas por la UE, Estados Unidos y el Reino Unido.

El enviado especial de la UE para las sanciones, David O'Sullivan, ha viajado a terceros países con el objetivo de limitar la elusión de las sanciones.

"Siempre habrá cierto grado de elusión"

Shona Murray, Euronews: Así que su trabajo es el de enviado de sanciones, pero supongo que en realidad lo que intenta hacer es garantizar que se maximiza el potencial de las sanciones para que otros países del mundo o entidades privadas no socaven las sanciones desplegadas por Estados Unidos, la UE y el Reino Unido. Háblenos un poco de su papel.

David O'Sullivan, enviado de la UE para las sanciones: Bueno, eso es exactamente lo que intentamos hacer. Tenemos un abanico de sanciones sin precedentes contra Rusia, más de lo que hemos sancionado nunca a ningún otro país. Tenemos el 60% de nuestras importaciones, las importaciones anteriores de Rusia están bajo sanción, el 55% de nuestras exportaciones. Y, obviamente, es muy importante garantizar su aplicación efectiva. Una parte de eso, que es mi responsabilidad, es llegar a los países que no se han alineado con nuestras sanciones.

Shona Murray, Euronews: Entonces, ¿cuál diría usted que sería un uso exitoso de su tiempo y en esta época el próximo año, esperaría ver que estos bienes críticos, esta infraestructura crítica, no se encuentra en el campo de batalla en Ucrania?

David O'Sullivan, Enviado de Sanciones de la UE: Ya estamos viendo que a Rusia le resulta cada vez más difícil adquirir estas cosas. Creo que tenemos que ser realistas. Siempre habrá cierto grado de elusión. Se puede ganar dinero. Muchos de estos productos se han vendido previamente a otros países y están en el mercado libre. Así que si alguien quiere intentar comprarlos, todavía están disponibles. Pero creo que nuestro principal objetivo -y creo que lo estamos consiguiendo- es dificultar, ralentizar y encarecer el acceso de Rusia a estos productos.

Rusia depende cada vez más de los "productos sustitutivos" de China

Shona Murray, Euronews: ¿Le preocupa, sin embargo, que Rusia reoriente completamente su economía y pueda absorber todas estas exportaciones de países enormes como China?

David O'Sullivan, Enviado de Sanciones de la UE: Bueno, lo que hay que recordar es que el punto sobre estos productos y la mayoría de ellos - tal vez para sus espectadores, deberíamos explicar - Quiero decir, son típicamente semiconductores, circuitos integrados y lectores de fibra óptica, tarjetas de memoria flash. Son cosas que tienen una aplicación civil perfectamente inocente en circunstancias normales. Pero se fabrican en gran parte con tecnología estadounidense o de la UE. No son fáciles de reproducir en otros países. Así que a Rusia le resulta difícil conseguirlas cuando dejamos de exportarlas y cuando convencemos a los países, a los países intermediarios, para que dejen de reexportarlas a Rusia. Y creo, sí, que vemos algunas pruebas de que se está volviendo mucho más difícil. Y están utilizando productos sustitutivos, a veces de origen chino, pero de calidad inferior. Así que esto está dando a los militares ucranianos una cierta ventaja tecnológica en el campo de batalla.

La guerra en Ucrania "es una situación diferente" para los europeos que la guerra entre Israel y Hamás

Shona Murray, Euronews: ¿Han cambiado las cosas para usted o quizá se han vuelto más difíciles desde el atroz ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre? Porque hemos visto críticas de gente como el rey Abdulá de Jordania, por ejemplo, a quien le preocupaba que la posición de la UE cuando se trataba del derecho internacional humanitario que protege a los civiles en Palestina no fuera la misma o no le preocupara lo mismo cuando se trataba de los civiles en Ucrania.

David O'Sullivan, enviado de sanciones de la UE: Creo que entienden que para los europeos esta es una situación diferente. Es decir, Rusia ha atacado a Ucrania sin ninguna provocación. Ucrania no suponía en absoluto una amenaza para Rusia. Así que se trata de una invasión a gran escala y sin provocación de un país soberano. Y creo que la gente entiende por qué nosotros, en Europa, tenemos que responder con firmeza. Y no podemos aceptar las ambiciones de Putin de restablecer la hegemonía rusa en la vecindad inmediata de Rusia. Así que creo que la gente entiende que es diferente. Y por eso, como europeos, tenemos una obligación especial en esta situación. Por supuesto, yo diría que también hemos adoptado una posición firme en relación con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Pero no tengo la sensación de que la gente vea esto como una especie de elección binaria. A menudo explico que podemos gestionar más de una crisis a la vez.

Rusia está "canibalizando la economía"

Shona Murray, Euronews: Pero algunos Estados miembros dicen que estas sanciones no tienen sentido y que sólo están afectando a la economía europea. Así que los ciudadanos están sufriendo en un momento en el que hay una crisis del coste de la vida. Y sin embargo, la economía rusa está creciendo, aunque mucho más despacio, un 1,1 %, creo que dijo el FMI. ¿Qué le parece la respuesta de que esto no tiene sentido y que los europeos sólo están sufriendo?

David O'Sullivan, enviado de la UE para las sanciones: Bueno, para nosotros tiene cierto coste, seamos sinceros, porque tradicionalmente hemos comerciado mucho con Rusia. Todavía no es una parte importante de nuestro patrón comercial. Y creo que las empresas han podido encontrar mercados alternativos. En cuanto a la eficacia, sinceramente, teníamos tres objetivos. Uno era privar a Rusia, al ejército ruso, de la tecnología. El segundo era privar al gobierno ruso de los ingresos. Y el tercero era imponer un alto coste al complejo militar-industrial. En estos tres objetivos, creo que hemos tenido bastante éxito.

Vemos que Rusia tiene dificultades para obtener la tecnología que necesita y que ahora recurre a Irán o a Corea del Norte. Y vemos pruebas de que los rusos están teniendo que desplegar armas más viejas, tanques más viejos para mantener su ejército equipado. En el lado de los ingresos, estimamos que los rusos tienen probablemente unos 400 000 millones de euros menos para gastar. El gobierno ruso tenía tradicionalmente un superávit en su gasto público. Ahora tienen un déficit del 2 al 3%. Y sí, la economía rusa está creciendo un poco. Pero hay que mirar de cerca por qué es así. Es porque están invirtiendo masivamente en su ejército. El 30% del gasto público ruso se destina ahora al ejército, casi el 10% del PIB. Si pones tu economía en pie de guerra, por supuesto que puedes, ya sabes, adaptarlo todo a los intereses militares, pero estás canibalizando la economía. No se invierte en bienestar social, en educación, en sanidad, en investigación. Así que el pronóstico para la economía rusa, y ese es el tercer objetivo de reducir su capacidad industrial, el pronóstico no es bueno.

Resolver la laguna de las sanciones al petróleo ruso

Shona Murray, Euronews: India está comprando mucho petróleo ruso, refinándolo y enviándolo de vuelta a Occidente. Esto parece contraproducente. ¿Cuál es su posición al respecto y hasta qué punto parece ser una laguna jurídica?

**David O'Sullivan, enviado de la UE para las sanciones:**Desde el principio decidimos que no embargaríamos las exportaciones de petróleo ruso como hicimos, por ejemplo, con Irán. La razón era que muchas partes del Sur global dependían de que el petróleo ruso siguiera fluyendo. Y nosotros adoptamos la postura de que permitiríamos que esos flujos continuaran. Así que es perfectamente legal para otros países. Ya no compramos petróleo ruso, pero es perfectamente legal que otros países lo compren.

Shona Murray, Euronews: Y venderlo de nuevo a Occidente...

David O'Sullivan, enviado de la UE para las sanciones: Hemos mantenido el precio al que normalmente se puede comprar de una forma que sigue minando los ingresos que obtiene Rusia. Y nuestra estimación es que en el primer semestre de este año, los ingresos procedentes del petróleo bajaron un 50% en Rusia. Pero sí, todavía pueden exportarlo. Y sí, en algunos casos como India, lo refinan y nos lo devuelven. El argumento indio sería que son ellos los que obtienen beneficios, no los rusos. Y creo que nuestro principal objetivo es asegurarnos de que los ingresos rusos se vean gravemente afectados por la limitación del precio del petróleo. Y creo que vemos muchas pruebas de que ese es el caso.