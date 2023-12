En Sodeto no ha habido Ferraris ni Lamborghinis en los últimos años, pero la lotería ha sido "un gran salvavidas para muchas familias".

PUBLICIDAD

Todo el mundo en Sodeto, un pequeño pueblo agrícola del noreste de España, espera con impaciencia el sorteo anual de la lotería de Navidad española, conocido como 'El Gordo'. “Ir a Sodeto y vender lotería es un éxito, nos gastamos todo nuestro dinero en comprar”, cuenta a Euronews José Manuel Penella, alcalde del pueblo.

Y dinero no les falta. Hace once años, cuando la crisis económica golpeaba con fuerza a España, este pequeño pueblo de agricultores en el que algunas familias apenas podían sobrevivir, fue agraciado con el número de la suerte. Ese 22 de diciembre de 2012, los boletos que se habían repartido entre las 80 familias del pueblo resultó premiado, les tocó el gran primer premio de la lotería.

Entre los ganadores estaba José Manuel, al que ese día le llovieron más de 400.000 euros. “Cuando dijeron que había tocado la lotería en Sodeto, yo no sabía si mi familia había comprado un ticket. Llamé a mi mujer, pero no había manera de contactar con ella”, cuenta el alcalde.

Así que ahí estábamos todos celebrándolo, descorchando el champán, y yo todavía no sabía si nos había tocado. ¡Pensé que estaba haciendo el tonto! José Manuel Ganador de la lotería de Navidad

Pero la alegría era muy contagiosa. Rosa Pons, de 67 años, estaba en su casa en el centro de Sodeto escuchando el sorteo por la radio cuando anunciaron el número ganador. “Corrí a la plaza del pueblo con un megáfono para anunciarlo. Todos nos abrazamos, lloramos, reímos… No sabíamos la cantidad de dinero exacta que nos había tocado, pero lo que sí era seguro es que habíamos ganado algo”, dice Pons a Euronews.

Fue tal la suerte que tuvieron que el que menos ganó ese día le tocaron 120.000 euros. Algunos ganaron cientos de miles de euros, mientras que otros incluso rozaron el millón.

¿Qué ha pasado desde entonces?

La lotería en España se ha convertido año tras año en una obsesión nacional, sobre todo porque la posibilidad de que toque 'El Gordo' es muy pequeña y se reparten por todo el país. Sin embargo la ilusión de ganarla se comparte con los más queridos y así el sueño nunca muere.

Cuando Sodeto estaba pasando la peor crisis y sus habitantes -la mayoría agricultores- habían hecho una inversión millonaria en técnicas de irrigación más eficientes, a muchos les ahogaba llegar a fin de mes.

Otras familias veían como el negocio se estaba extinguiendo y sus hijos, cuyo deseo era vivir y trabajar en el pueblo, se veían obligados a emigrar a las grandes ciudades para buscar un trabajo. Pero ese día de diciembre lo cambió todo. Mientras las cámaras de televisión grababan la celebración, le preguntaron a uno de los chicos del pueblo: ¿Qué te vas a comprar con el dinero? Él respondió: “Un chisel”.

“A día de hoy nos seguimos riendo con su respuesta. Todos pensaban: eso debe de ser una marca coches de lujo, y realmente es un apero agrícola. El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”, rememora el alcalde. “Cuando te toca la lotería todo el mundo cree que te irás al Caribe, pues eso no fue el caso aquí, todos estaban obsesionados con su profesión y con poder trabajar. No hay ostentación de lujos, pero sí ha mejorado la calidad de vida”, añade.

Calidad de vida es que su hijo, que con 33 años veía un futuro incierto en el pueblo y cuyo sueño era quedarse, pudiese comprar una casa y establecerse ahí con su familia. También que José Manuel pudiese ampliar el negocio familiar, contratar a diez trabajadores y renovar las herramientas, cuando hasta entonces solo podían emplear a la familia. “¿Qué hubiese sido de la vida de mi hijo sin ese dinero?, pues no lo sé. Hubiese tenido que irse de aquí, pero esto le permitió cumplir su ilusión”, asegura el alcalde. “Fue un balón de oxígeno enorme para muchas familias”, añade Rosa.

Los vendedores al acecho en Sodeto

A pesar de que no hubo Ferraris, ni Lamborghinis, lo que sí hubo en Sodeto fue un cambio del estatus quo que puso muy contentos a todos los vecinos del pueblo.

“Antes de ganar la lotería se hizo una inversión muy fuerte en técnicas de riego, con lo cual, los agricultores tenían que ir detrás de los bancos para ver cuánto dinero podían prestarles, a qué tipo de interés… Fue una ardua negociación”, señala Rosa. “Sin embargo, después del premio, la cosa cambió. Los que iban detrás de la gente eran los banqueros para ver en qué entidad depositarían todo el dinero que habían ganado”, se ríe.

Lo que también fue muy llamativo es que al día siguiente del gran anuncio, el pueblo se llenó de publicidad de productos de lujo. “Los buzones estaban llenos de anuncios todos los días. Casas en venta, coches de lujo, viajes de ensueño…”, dice Rosa.

“Hubo un boom de reformas de casas en el pueblo. Me acuerdo de un año en el que estaban todos los gremios. No se podía andar por la calle porque había obras en todas las casas. Fue algo impresionante”, añade.

Aún así asegura que la lotería no ha cambiado a nadie, lo que les ha dado tranquilidad. “El dinero no da la felicidad, pero sí nos ha dado un respiro. Nos ha hecho ver las cosas de otra forma. Ya no se habla de si tenemos suficiente para llenar el coche de gasolina, no preguntamos el precio de las cosas básicas porque no tenemos que pensar en si podemos pagarlo o no. Eso es lo que ha cambiado, esas pequeñas cosas”.