Europa debe lograr la neutralidad climática en 2050: Para ello, la Comisión Europea ha impulsado la introducción de normativas medioambientales pioneras durante su actual mandato. El objetivo es movilizar al menos 1 billón de euros para inversiones sostenibles en los próximos diez años.

Con la ambición de hacer que Europa sea climáticamente neutra en 2050, la Comisión Europea ha liderado el despliegue de una legislación verde que marca una época durante su actual mandato, y pretende movilizar al menos 1 billón de euros en inversiones sostenibles durante la próxima década.

Ahora que el Pacto Verde Europeo se enfrenta a vientos políticos en contra ante las elecciones de 2024, ¿cómo será su futuro?

Esto es lo que debatimos en la sesión del Foro Económico Mundial de Davos: ¿Alguien quiere un Pacto Verde Europeo?

Con la participación del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; el vicepresidente ejecutivo para el Acuerdo Verde Europeo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič; Ester Baiget, **presidenta y consejera delegada de Novozymes, Dinamarca,**Alliance of CEO Climate Leaders; y Maksym Timchenko, consejero delegado de DTEK, en Ucrania.

El futuro del Pacto Verde Europeo: ¿optimistas o pesimistas?

El primer ministro griego abre nuestro debate afirmando que "sigue siendo profundamente optimista" sobre el futuro del Pacto Verde Europeo.

"Hemos sufrido inundaciones catastróficas, por ejemplo, esto es parte de la necesidad de desempeñar un papel protagonista en esta transición. Desde entonces, hemos sufrido una conmoción geopolítica, y también ha quedado increíblemente claro que algunas de las soluciones que ofrece el Pacto Verde también tienen un profundo sentido económico".

ARCHIVO - El mal tiempo dejó inundaciones generalizadas en el centro de Grecia, viernes 29 de septiembre de 2023 Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Con un punto de vista "interno", directamente desde Bruselas, Maroš Šefčovič, el vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo, relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión Europea, es claramente optimista: "Estando en este negocio, hay que ser optimista porque, ya ven la distancia que hemos recorrido".

_"_Todos los años, todos los veranos, se nos recuerda que sólo tenemos un planeta y que estas catástrofes meteorológicas tienen cada vez más costes, muchas tragedias humanas y, sencillamente, no hay alternativa", dice el vicepresidente.

Maroš Šefčovič, vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo Euronews

Ester Baiget nos comparte sus opiniones desde una perspectiva puramente empresarial, y ella también se muestra optimista, ya que piensa que el Pacto Verde "nos está moviendo a todos en la dirección correcta".

"Nuestra dependencia de la base fósil es demasiado fuerte. Y tenemos que aportar alternativas. El apogeo de las soluciones basadas en los fósiles acaba de llegar. La era de las soluciones basadas en los fósiles ha terminado".

"Así que ahora es el momento de ser aún más audaces y empezar a invertir más rápido en esa solución del futuro, de la nueva era. Nosotros, las empresas, tenemos la responsabilidad de sentarnos a la mesa y mostrar cómo creemos que es lo bueno".

A pesar de la invasión a gran escala de parte de Rusia, el consejero delegado de DTEK, el mayor inversor privado en energía de Ucrania, se dice "absolutamente optimista".

Afirma que, desde el punto de vista empresarial, todas las empresas energéticas han incorporado los objetivos y mecanismos del Pacto Verde a su estrategia.

Maksym Timchenko, consejero delegado de DTEK Ucrania Euronews

"En el segundo mes de la invasión a gran escala, pedimos ayuda al mundo. Y en concreto hablábamos de la sincronización de nuestra electricidad y de la conexión de la electricidad ucraniana con la europea. Y la petición era "por favor, ayúdennos ahora y les ayudaremos en el futuro". Ayudarles a construir la seguridad energética de la Unión Europea y a traer más energía verde de Ucrania. Tenemos un enorme potencial en energía eólica y solar. Tenemos infraestructuras desarrolladas. Podemos ser, como ya dijo el presidente Zelenski, el centro de energía verde para Europa."

En busca de la seguridad energética en Europa

Para Kyriakos Mitsotakis los planes a corto y largo plazo para que Grecia se convierta en un exportador de energía verde, son claros. Proyectos que, según él, deberían estar dentro del marco del proyecto de interés común europeo, porque no son particularmente importantes sólo para Grecia, sino importantes para Europa en su conjunto.

"A corto plazo, queríamos ser un proveedor de energía al menos para los Balcanes, construyendo interconexiones sólidas, aprovechando nuestro potencial geográfico único, e incluso, si fuera necesario, exportando gas hasta Ucrania".

"A medio y largo plazo, aspiramos a ser exportadores de energía verde aprovechando el importante potencial que tenemos, en particular en lo que se refiere a la energía eólica marina".

"También debemos considerar las interconexiones con África. África tiene un potencial importante, si no ilimitado, para producir energía verde, sobre todo solar".

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia Euronews

Sin embargo, el vicepresidente europeo señala la importancia de que las infraestructuras actuales estén listas "para un futuro de neutralidad climática en 2050".

"Hemos invertido mucho en energías renovables. Y el año pasado nos sentimos muy orgullosos de haber producido por primera vez más energía a partir de renovables que de combustibles fósiles. Pero a menudo no podemos utilizar todo el potencial de la energía eólica y solar, porque nuestras redes no son capaces de llevar la electricidad a los consumidores finales. Porque las redes no tienen esa capacidad o porque carecemos de suficientes interconectores en Europa. Por lo tanto, creo que debemos asegurarnos de que invertimos en las redes y las construimos para que estén preparadas".

ARCHIVO - La isla egea de Chalki, al sureste de Grecia, el viernes 5 de noviembre de 2021. Thanassis Stavrakis/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

¿Cómo acelerar la aplicación del marco legislativo para el Pacto Verde de una manera socialmente justa?

Ucrania se encuentra en una situación en la que es necesario equilibrar la minería del carbón y la generación de electricidad a partir del carbón, dice el consejero delegado de DTEK, Maksym Timchenko.

A pesar de que actualmente Ucrania tiene a miles de mineros de carbón trabajando, el país se ha comprometido a cumplir todas las normas y reglamentos procedentes de Europa.

"Para nosotros, es sumamente importante que se haga de forma justa durante los próximos diez años. No pedimos la exclusión de las normas, pero necesitamos algo de tiempo para ello. Y de nuevo, tomando como ejemplo nuestra empresa, somos el mayor productor de carbón del país. Pero al mismo tiempo, somos la mayor empresa de renovables, y nos lleva muchos años pasar del carbón a las renovables, la eólica y la solar en Ucrania y construir baterías de almacenamiento".

Para Ester Baiget, Europa debe "mantenerse firme en el lugar al que nos dirigimos, sin pestañear". El progreso hacia la descarbonización debe ser un movimiento gradual, que a su vez generará crecimiento y puestos de trabajo.

Ester Baiget, presidenta y consejera delegada de Novozymes, Dinamarca, Alliance of CEO Climate Leaders Euronews

"No debemos saltar inconscientemente. Hay una fuerte dependencia de la base fósil que no podemos simplemente ignorar. Las inversiones deben ser para el futuro. Todas las inversiones tienen que ser para la energía verde. Para la energía solar, para la eólica, para el metano, para Power-to-X, inyectando el dinero, invertir en las soluciones del futuro. Lo mismo para la alimentación, para la agricultura, inversiones en agricultura regenerativa, inversiones en proteína de origen vegetal, inversiones en cuándo vamos a movernos más rápido hacia este "dejar atrás la era de la base fósil".