En un intento de sacar de las calles a las personas sin hogar, Austria ha decidido poner a disposición cientos de pisos de alquiler asequibles.

Uno de los candidatos es Andreas. Cuando tenía 18 años, de un día a otro, fue desalojado de su casa junto con su familia.

"Un día mi padre me despertó por la mañana y me dijo: nos van a desalojar. Entonces, cuando tenía 18 años, me quedé allí y me costó darme cuenta de lo que estaba pasando... el mundo entero se derrumba, todo. Tus amigos te dan la espalda porque de repente, no vales nada", dijo Andreas.

Durante seis años, durmió en los refugios para personas sin hogar y se volvió adicto a las drogas. Ahora, gracias a la iniciativa 'Vivienda Primero', Andreas finalmente ha encontrado un piso,y también un trabajo.

Pocos países logran sacarlos de la calle

"Cuando entré al piso por primera vez con la llave, estaba completamente vacío, pero me quedé dentro y pensé: ¡Wow! No es un estudio grande, de unos 24 metros cuadrados, pero es mío", apuntó.

Durante la última década, el número de personas sin hogar en Europa ha aumentado drásticamente. Sólo unos pocos países logran sacar a la gente de la calle de forma permanente, como Finlandia, que lleva 15 años aplicando con éxito el programa "Vivienda Primero". Ahora, Austria quiere seguir el ejemplo finlandés.

Objetivo ambicioso

"Ese es el valor de un piso. No sólo para gente como Andreas, sino para mí, para todos. Sin un piso, sin un lugar donde vivir, sin un refugio seguro y todo lo que es simplemente normal en nuestra sociedad, como el agua corriente... No creo que puedas imaginar lo que realmente significa la falta de vivienda", afirmó la directora de "Vivienda Primero", Tanja Wehsely.

El Gobierno austriaco quiere alojar a más de 1.000 personas sin hogar en viviendas antes de septiembre. Estas personas tendrían que cubrir sus gastos de alquiler con dinero de la asistencia social del Estado, aunque muchos, al igual que Andreas, consiguen encontrar un trabajo una vez que tengan un lugar estable donde vivir.