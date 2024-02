Por Euronews

Tres manifestaciones tuvieron lugar en Roma como protesta contra las medidas impuestas por la UE al sector agrícola.

PUBLICIDAD

Los agricultores llegaron el jueves al centro de Roma para protestar contra las medidas impuestas por la Unión Europea. Tres manifestaciones distintas: una en el Coliseo, otra en el Campidoglio y otra en el Circo Máximo, con más de 1.500 personas.

Al frente de las principales manifestaciones, los agricultores de la CRA salieron a las calles sin sindicatos. Algunos se separaron de la protesta en el Circus Maximus para entregar una carta abierta a la representación de la Comisión Europea en Italia.

"Los agricultores no tienen voz en lo que se decide, no tienen poder de negociación con respecto a los precios o a las opciones políticas impuestas desde arriba. En la carta que acabamos de enviar, pedimos a las instituciones europeas que no interfieran en los asuntos italianos", comentó un representante a Euronews.

Tres manifestaciones de agricultores en Roma

Sin embargo, persisten las divisiones entre los grupos. Gianni Fabbris, de Altragricoltora comenta: "Es un movimiento espontáneo, la gente salió a la calle porque quería y porque se encontraba en dificultades sin tener otra opción. Las personas que participan en las protestas representan una nueva generación de agricultores y todos quieren poder tener fe en el futuro."

Continúa Fabbris: "¿Por qué no protestamos en otros lugares excepto aquí? Porque no apoyamos la idea (como lo hacen otros grupos) de que el gobierno debería dimitir".

Por la tarde desfilaron 1.500 tractores en el Circo Máximo. Desde la plaza llegan dos voces: una dice estar satisfecha de haber abierto un diálogo con el gobierno, mientras que la otra no cree que el gobierno de Giorgia Meloni haya hecho lo suficiente.