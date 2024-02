La violencia de género, tema central de la próxima W20

Por Georgia Orlandi & Euronews

Los representantes de la cumbre W20, que se celebrará en Brasil, fueron invitados por dirigentes italianos para intercambiar opiniones sobre la violencia de género. La UE trabaja en una ley contra esta cuestión, aunque el borrador no incluye una definición de violación.

El debate político sobre la violencia contra las mujeres está lejos de terminar en buena parte del mundo. Los representantes de la próxima cumbre del W20, que se celebrará en Brasil, fueron invitados por los dirigentes italianos del grupo de compromiso para intercambiar opiniones sobre esta cuestión cada vez más urgente.

Un encuentro para plantear el empoderamiento de las mujeres

Las formas de promover el empoderamiento de las mujeres han estado entre los puntos clave de discusión en la reunión. La falta de una definición común de violación en la primera ley de la UE para luchar contra la violencia contra las mujeres también ocupó un lugar central en las conversaciones del martes.

El W20 lanza un llamamiento para rechazar la directiva de la UE que será votada por el parlamento en abril. Queremos que sea rechazada porque no incluye violaciones ni abusos sexuales en el lugar de trabajo. Eso también significa ignorar los requisitos de la convención de Estambul. Linda Laura Sabbadini presidenta del W20 2021

Encuestas recientes muestran que la situación en Italia es tan grave como en el resto de Europa. Aunque el país no bloqueó la criminalización de la violación en toda la UE, es necesario hacer más para abordar cualquier forma de violencia de género.

La violencia de género, en la agenda política

"En este punto, el gobierno italiano tiene que mostrar cierta coherencia si Italia vota a favor de la penalización de la violación en Europa. Es necesario mejorar las leyes italianas. Por eso hemos lanzado dos llamamientos para ganar tanto en Europa como en Italia", continuaba explicando Sabbadini.

Y a pesar de que se están asignando más fondos a organizaciones de mujeres, el asesinato de una mujer por su género, también conocido como feminicidio, no está reconocido como un delito independiente en la ley italiana.

"Creo que ahora se presta más atención al tema. Y eso no se debe a que las historias de mujeres asesinadas a manos de sus parejas se hayan convertido en noticia de primera plana, sino más bien a que no sólo las mujeres, sino también los hombres en particular, se han vuelto más conscientes del problema", declaraba Martina Semenzato, presidenta de la Comisión Parlamentaria sobre violencia contra las mujeres.

La delegación italiana que se reunió el martes en el parlamento italiano participará en la cumbre del W20 en Brasil. El objetivo es aportar conocimientos y experiencia italianos para abordar las cuestiones de las mujeres.