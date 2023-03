España cuenta con una de las legislaciones contra la violencia de género más completas y avanzadas de la Unión Europea. Sin embargo, el año pasado otras 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Es una cifra inferior a la media de la UE por habitante, pero no deja de ser un número trágico, que ha sido constante estos últimos años.

¿Qué funciona bien? ¿Qué se puede mejorar? En busca de respuestas, nuestro reportero Julián López Gómez viajó al sur del país, y se entrevistó con juristas, y sobre todo, con ‘supervivientes’.

Una pintura mural en una pared de Sevilla, que representa la figura de una mujer. Euronews-WITNESS

Romper el silencio

"Agresiones físicas, psicológicas, económicas, sexuales, sociales... ¡De todo! Creo que la agresión psicológica es la peor. Primero, porque no se puede demostrar. Segundo, porque cuesta mucho trabajo superar todos estos traumas", declara Macarena García Pérez, quien fue víctima de ‘violencia doméstica’ durante 23 años. Hoy, Macarena quiere abrir un refugio para perros. Darles lo que a ella se le negó, resulta terapéutico. "Creo que, si me ayudaron a mí, también pueden ayudar a otras mujeres", afirma.

Imagen de Macarena García Pérez con uno de sus perros. Euronews-WITNESS

"El 40 % de las mujeres no se dan cuenta de que son víctimas de malos tratos. Formamos al personal de las empresas para que actúen como agentes de cambio contra la violencia de género, identifiquen a las víctimas invisibles y les ayuden a romper el silencio. No somos el problema. Somos parte de la solución", señala Ana Bella Estévez, víctima de ‘violencia doméstica’ desde hace 11 años. La fundación que creó reúne a 30 000 mujeres voluntarias, en 82 países, para ayudar a las víctimas de la ‘violencia de género’ mediante apoyo jurídico y psicológico, además de organizar talleres sobre prevención de la violencia.

Recursos insuficientes para hacer cumplir la legislación

Los abogados de la fundación denuncian la falta de recursos para aplicar, correctamente, la legislación vigente. Por ejemplo, hay recursos para hasta 3 500 dispositivos de vigilancia electrónica para garantizar una protección especial. Pero, hoy día, 75 000 mujeres maltratadas necesitarían uno de esos dispositivos. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género señala que se necesita más inversión en asistencia social, económica y psicológica. La insuficiencia de recursos lleva a muchas mujeres a retirar sus denuncias.

'Masculinidad responsable'

David Cerón, educador de la Fundación Iniciativa Social, junto a un grupo de jóvenes en el transcurso de un ejercicio sobre 'masculinidad responsable'. Euronews-WITNESS

La educación también es esencial. Según David Cerón, educador de la Fundación Iniciativa Social (FIS), que organiza talleres sobre ‘masculinidad responsable’, no importa cuántas leyes se pongan en marcha. "Hay chicos que, por el hecho de ser chicos, se creen con derecho a controlar a las chicas, y a ejercer la violencia sobre las mujeres. O esta idea la cambian los propios adolescentes varones, o no la cambiará ninguna. Cuanto antes empiecen a entender que no es ejerciendo la violencia, que no es siendo más fuertes o alardeando más, o mostrando que son más viriles… entonces, poco a poco, se podrán establecer comportamientos más justos y sanos", concluye.