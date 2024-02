Por Euronews

Activistas húngaros rinden tributo en Budapest a la figura de Alexéi Navalni, y dicen que la memoria del líder opositor ruso debe servir de inspiración en la batalla política contra el "régimen" de Orbán en Hungría, que consideran una "copia del sistema de Putin".

Un grupo de activistas colocó este jueves un cartel en memoria del líder opositor ruso Alexéi Navalni en el monumento soviético más grande de Budapest.

La imagen incluye una cita de Navalni, que murió a mediados de febrero en una prisión del círculo polar ártico. Zoltán Keresztény, el cerebro de la acción, dijo que la importancia de Navalni va más allá de Rusia.

"Alexéi Navalni es una figura emblemática de la oposición rusa y de la lucha contra los regímenes mentirosos. El de Putin es claramente un régimen autocrático y mentiroso. Murió en circunstancias más que sospechosas en la prisión siberiana de Putin, y el Gobierno húngaro no ha honrado su memoria en absoluto, y mucho menos de una manera digna. Por eso pensamos que era importante exhibir este cartel aquí", indica Keresztény.

El activista opina además que los ciudadanos húngaros deberían librar en su país una lucha similar a la que emprendió Navalni en Rusia.

"Creo que el régimen húngaro (del Gobierno de Orbán) es similar al régimen de Putin, aunque no tan autocrático, y la gente no tiene que temer el encarcelamiento. Esta oposición húngara ciertamente no tiene que temer, porque algunos de ellos están cooperando con el régimen. Pero, en cualquier caso, el sistema húngaro es una copia del sistema de Putin, y tenemos que combatirlo de la misma manera, con los mismos objetivos, como lo hicieron Navalni y sus camaradas de la oposición en Rusia", agrega.

En los últimos años, el grupo también ha cubierto de negro varios monumentos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial para protestar por la guerra en Ucrania y contra la Rusia de Putin.