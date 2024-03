Por Euronews

Se enfrentó al francés Cedric Revol al que venció con un waza-ari.

PUBLICIDAD

Este viernes se ha celebrado el Gran Premio de Judo de Alta Austria. Ha sido una jornada marcada por el Día Internacional de la Mujer. La Federación Internacional de Judo ha conmemorado esta fecha reivindicando la igualdad de género y la inclusión de la mujer en el mundo del deporte.

La competición estuvo marcada precisamente por las mujeres. Una de las protagonistas ha sido la serbia Marica Perisic que se ha impuesto a Julie Beurskens en el combate por la medalla de oro en la categoría de menos de 57 kilos. El gobernador de Alta Austria, Thomas Stelzer hizo la entrega de medallas.

Otras dos mujeres compitieron por el oro en la categoría de menos de 48 kilos. La japonesa Mitsuki Kondo derrotó a su compatriota Wakana Inagaki consiguiendo su primera medalla en esta gira mundial. El director general de la Federación Internacional de Judo, Vlad Marinescu fue el encargado de entregar las medallas.

Oro para el español Francisco Garrigos

En el palmarés del Gran Premio de Alta Austria destaca también el español Francisco Garrigos, vigente campeón del mundo y número uno del ranking mundial. Se deshizo del francés Cedric Revol al que venció con un waza-ari que le llevó a conseguir el título.

El Ministro de Economía y Deportes de Alta Austria, Markus Achleitner, entregó la medallas. Tras ello, Garrigos aseguró que era la primera vez que acudía en Austria. "Ha ido todo genial,me gustaría mucho volver el año que viene".

Larissa Pimenta y Binta Ndiaye disputaron la final de menos de 52 kilos. Fue la brasileña Pimenta la que logró lanzar por ippon. Acabó orgullosa de su jugada.Entregó las medallas el Tesorero General de la Federación Internacional, Naser Al Tamimi.

Todos los niños me animaban, eso me dio mucha fuerza Larissa Pimenta Judoca

"Me encanta la energía que hay aquí, hubo un momento en la final después del osae-komi en el que todos los niños me animaban, eso me dio mucha fuerza", explicó emocionada Larissa Pimenta tras la competición.

Keita Hadano, de Japón, se llevó la medalla de oro en menos de 66 kilos contrarrestando al israelí Baruch Shmailov. El presidente de la Asociación Israelí de Judo, Moshe Ponti, les entregó las medallas.

Un gran número de autoridades han estado presentes en esta importante cita del judo. Los discursos corrieron a cargo del gobernador de Alta Austria, Thomas Stelzer; el director de la Federación Internacional de Judo, Vlad Marinescu; el presidente de la Federación Austriaca, Martin Poiger; y el ministro de Economía y Deportes de Alta Austria, Markus Achleitner.