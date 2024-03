Por Euronews

La aplicación está teniendo tanto éxito que el alcalde del distrito 17 de París ha firmado un acuerdo con la creadora este mes.

PUBLICIDAD

Para intentar evitar lo peor en los casos de acoso callejero, una joven francesa ha creado la aplicación Umay, que ofrece una red de tiendas, o "lugares seguros", en todo el país, que ofrecen apoyo a cualquiera que se encuentre en peligro.

"Podremos ir directamente al mapa de la aplicación. Tenemos los "lugares seguros" a nuestro alrededor y haré clic en el más cercano a mí. Hay 6.500, entre bares, restaurantes, supermercados, floristerías, agentes inmobiliarios y peluquerías", dijo Pauline Vanderguand, fundadora de la aplicación.

Pauline, que también ha sido víctima de acoso callejero, creó la aplicación después de encontrarse en situaciones complicadas y después de hablar con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares.

Las tiendas tienen una pegatina en el escaparate

"Me han seguido muchas veces, me han silbado, e insultado cuando no respondes a las insinuaciones, un poco de violencia. Me persiguieron con un cuchillo porque no respondí a las insinuaciones", dijo una mujer joven en la calle.

Una pegatina en el escaparate de las tiendas señala el establecimiento como un lugar seguro para las víctimas. El personal ha sido capacitado para responder a este tipo de situaciones.

"Hay que tener una actitud benévola y tranquilizadora, pero sin tocarlas, por ejemplo. Eso es lo que nos han enseñado. También hay que utilizar las palabras adecuadas para decir: "Te creemos, has hecho lo correcto viniendo aquí, has venido al lugar correcto", afirmó el camarero Eric Saucet, que trabaja en uno de los lugares seguros.

En Francia, un proyecto similar de una red de lugares seguros (llamado Angela), inspirado en un modelo británico, ya estaba en marcha desde hace varios años, pero no disponía de una aplicación.

Umay está teniendo tanto éxito que el alcalde del distrito 17 de París ha firmado un acuerdo con la creadora de la aplicación este mes.