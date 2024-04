Por euronews

La sentencia argumenta que no tomaron medidas que podrían haber evitado el asesinato en 2021.

PUBLICIDAD

Jennifer y James Crumley son los primeros padres condenados por homicidio involuntario por un tiroteo masivo en una escuela estadounidense. La sentencia argumenta que no tomaron medidas que podrían haber evitado el asesinato en 2021.

Una pistola en casa al alcance del joven

Los fiscales presentaron pruebas de que los padres tenían un arma en casa que no estaba bajo llave y de su indiferencia hacia la salud mental de su hijo Ethan.

Cuando tenía 15 años sacó una pistola de su mochila y disparó contra 10 estudiantes y un profesor. Nadie había revisado la mochila. La pistola era la Sig Sauer de 9 mm que su padre le había comprado apenas cuatro días antes. La madre, Jennifer Crumbley, había llevado a su hijo a un campo de tiro ese mismo fin de semana. Se le permitió permanecer en la escuela a pesar del descubrimiento de un dibujo amenazante ese mismo día. Cumple cadena perpetua por asesinato.

Problemas mentales a la vista

En un diario encontrado por la Policía, Ethan Crumbley escribió que sus padres no escucharon sus súplicas de ayuda. “No tengo ayuda para mis problemas mentales y eso me está llevando a que tirotee la... escuela”, escribió.

Los fiscales presentaron pruebas de que Ethan Crumbley envió un mensaje de texto a su madre en la primavera de 2021 sobre “demonios” que arrojaban cuencos y otras alucinaciones. La madre declaró al jurado que se trataba “simplemente de Ethan bromeando”. Me he preguntado si hubiera hecho algo diferente. No lo habría hecho. Ojalá nos hubiera matado a nosotros”, testificó.

Entre las víctimas mortales estaban un joven de 16 años y dos de 14 y 17 años, todos ellos estudiantes del mismo instituto, que tiene cerca de 1.800 alumnos matriculados.

En la sala del juicio, padres de los niños muertos insultaron a los de su asesino.